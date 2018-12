ilfattoquotidiano

: Gigi Taranto, il poeta che non ho mai conosciuto - Cascavel47 : Gigi Taranto, il poeta che non ho mai conosciuto - ilfattoblog : Gigi Taranto, il poeta che non ho mai conosciuto - CriptovaluteITA : Quand'ero ragazzo io a suonare a taranto veniva a mala pena gigi d'alessio e roba del genere... Oggi invece finalme… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) C’è unche amo, unche sento amico anche se non l’ho mai, unche era vivo e che è morto. Il suo breve passaggio su questa terra è racchiuso in due date: 1957-1996. Si è spento all’aperto, sopra una panchina. L’ho scoperto nella libreria di un amico, ho iniziato a leggere le sue poesie e le sue parole mi sono entrate subito nel sangue come un veleno, mi ha intossicato con la sua disperata bramosia d’amore, con la sua vitalità esacerbata, ogni parola mi colpiva come un pugno, come una sfida, sono finito al tappeto, ma era un tappeto volante.Ho iniziato a chiedere notizie al mio amico che l’aveva, lavoravano entrambi nella fotografia di moda, ed è venuto fuori il ritratto di un uomo elegante e maledetto, gentile e polemico, dal carattere difficile, brutalmente sincero, quasi osceno nel suo bisogno di vomitare ...