Fisco - e-fattura 2019 : arriva il manuale di utilizzo : arriva un manuale d'uso per la e-fattura , un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio del ...

Fatturazione elettronica : perché la Privacy blocca di nuovo il Fisco : Il Garante presenta nuovi rilievi e non autorizza l'Agenzia delle entrate a creare banche dati con le nuove e-fatture

"Avete mai emesso fattura?". Il deputato che mette a tacere il Fisco : Da una parte del tavolo Antonino Maggiore, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dall'altra i parlamentari riuniti in Commissione Finanze della Camera. A prendere la parola è Galeazzo Bignami, onorevole di Forza Italia neo-eletto al Parlamento dopo una lunga esperienza politica in Emilia Romagna. La seduta risale a mercoledì 3 ottobre scorso in occasione dell'audizione del direttore del Fisco per una cordiale (mica tanto) discussione sulle ...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Dl Fisco - emendamento esenta medici e farmacie da obbligo e-fattura : Verranno esentati dall'obbligo di emissione di e-fattura gli operatori sanitari come farmacie e medici che "sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della ...

Dl Fisco - verso esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per i medici. Più sconti per chiudere liti con le Entrate : L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati viene confermato a partire dal primo gennaio, ma non per tutti. Non scatterà per medici e farmacisti, in possesso di dati sanitari ‘sensibili’. E’ questa la soluzione di compromesso individuata da governo e maggioranza dopo i rilievi avanzati dal Garante per la Privacy sulla e-fattura. Eliminarla o rinviarla a data da destinarsi costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato, ...