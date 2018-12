Cyberpunk 2077 | il lead level designer di RiME si unisce a CD Projekt RED

CD Projekt Red regala una fantastica giacca di Cyberpunk 2077 ad un dipendente per i suoi 10 anni nello studio : Uno sviluppatore di Cyberpunk 2077 ha avuto come regalo commemorativo, per il compimento dei suoi 10 anni all'interno degli studi di CD Projekt Red, un fantastico regalo a tema Cyberpunk 2077.Come riporta Dualshockers infatti, può capitare che un datore di lavoro decida di commemorare la permanenza dei suoi dipendenti più fedeli, e in questo caso lo studio polacco ha pensato bene di regalare una giacca in pelle e brandizzata Cyberpunk 2077, con ...

Finestra di uscita per Cyberpunk 2077 - avverrà nel 2019 o 2020? : Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma gli analisti di Vestor Dom Maklerski hanno reso noto quella che secondo loro potrebbe essere la Finestra per il lancio del gioco. Intanto i fan di Cyberpunk 2077 sono alla ricerca di qualsiasi indicazione utile per scoprire qualche dettaglio sul gioco, soprattutto sulla data di uscita, visto che per il momento non si sa nemmeno l’anno. Di recente però un nuovo report finanziario ...

Cyberpunk 2077 : gli analisti polacchi svelano una possibile finestra di lancio : Sebbene non sia ancora stata annunciata la data di lancio ufficiale per Cyberpunk 2077, i moltissimi fan in attesa stanno cercando segnali e indicazioni su quando il gioco verrà effettivamente pubblicato. In realtà, non sappiamo nemmeno se il titolo sarà lanciato il prossimo anno o se bisognerà aspettare ancora di più. Tuttavia, un nuovo report finanziario della società d'investimento polacca Vestor Dom Maklerski, riportato da Dualshockers, ...

Cyberpunk 2077 non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Cyberpunk 2077 è un gioco che molti giocatori attendono, specialmente dopo il video Gameplay che è stato svelato nell'agosto 2018. Purtroppo, però, CD Projekt RED ha appena confermato che il gioco non sarà presente ai The Game Awards di quest'anno.Come segnala DSOGaming, lo ha dichiarato il responsabile della community di CD Projekt RED, Marcin Momot, attraverso un tweet che potete vedere più in basso. "Non vediamo l'ora di vedere tutte le ...

Cyberpunk 2077 : le decisioni e le azioni dei giocatori influiranno anche sul gameplay : Dato che in CD Projekt RED sono dei maestri storyteller, che si sono fatti un nome per presentare ai giocatori significative scelte narrative nei loro giochi, è ovvio che per Cyberpunk 2077 ci sono aspettative altissime. Abbiamo già appreso alcune informazioni sul sistema delle scelte e sappiamo già che influiranno sulla narrativa del gioco. Tuttavia, il titolo vuole sorprendere ancora di più, offrendo molteplici opzioni anche a livello di ...

Cyberpunk 2077 : la storia sarà al primo posto : Fin dal primo filmato di gameplay mostrato dai ragazzi di CD Projekt a fine agosto, abbiamo potuto ammirare l'anima prettamente action di Cyberpunk 2077, tuttavia lo studio polacco ha successivamente messo le mani avanti, precisando che la storia sarà un elemento chiave del loro gioco.Come riporta PC Gamer, durante un'intervista lo story team writer Stanislaw Swiecicki ha fatto notare che alcune opere Cyberpunk come Terminator o RoboCop sono ...

Cyberpunk 2077 come Red Dead Redemption 2? Ambiziose le parole di CD Project Red : Che Cyberpunk 2077 sia in assoluto uno dei titoli più attesi del momento in materia di videogiochi non è certo un mistero. Il nuovo titolo di CD Project Red arriva in un periodo alquanto florido per quanto concerne l'industria videoludica, che soltanto negli ultima manciata di mesi ha potuto “sgrnaocchiare” prodotti di qualità interessante come i vari Marvel's Spider-Man, Battlefield 5 e Assassin's Creed Odyssey, senza dimenticare quello che è ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED punta a pubblicare un gioco rifinito come Red Dead Redemption 2 : Il team di CD Projekt RED è decisamente impegnato nello sviluppo di Cyberpunk 2077, dopo il successo di The Witcher 3: Wild Hunt. Lo studio polacco sembra puntare piuttosto in alto in termini di qualità.Durante una conference call per gli investitori e gli analisti, il CEO della compagnia Adam Kiciński è stato invitato a commentare ciò che è stato appreso dall'uscita di Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, dato che i bug di The Witcher ...

Cyberpunk 2077 venderà 19 milioni di copie in tutto il mondo nel suo trimestre di debutto : The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt è stato un grande successo, avendo venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Tuttavia, il loro prossimo gioco, Cyberpunk 2077, potrebbe fare ancora meglio. Secondo Stock Watch Poland, la casa di brokeraggio Vestor DM, nella stessa dichiarazione in cui hanno divulgato l'intenzione di CD Projekt RED di rendere il gioco rifinito come Red Dead Redemption 2, ha affermato che il gioco venderà 19 ...

Cyberpunk 2077 : il protagonista verrà plasmato dal giocatore : E' un personaggio che inevitabilmente crescerà nel nostro mondo Cyberpunk e ne verrà influenzato almeno in parte. Non parliamo di un foglio di carta bianco. A parte questo sta a voi dirigere l'ago ...

Cyberpunk 2077 : il protagonista verrà plasmato dal giocatore : Nella saga di The Witcher i giocatori controllavano Geralt di Rivia, e per quanto potessero deciderne la morale, si trovavano al cospetto di un personaggio già scritto e caratterizzato. In Cyberpunk 2077 le cose saranno un po diverse.Come riporta Gamingbolt, V (questo il nome del protagonista) potrà prima di tutto essere maschio o femmina ma soprattutto il giocatore avrà la possibilità di plasmarlo a suo piacimento, tuttavia il level designer ...

CD Projekt RED : l'interesse per Cyberpunk 2077 è molto più grande rispetto a The Witcher 3 : Durante il report finanziario relativo al terzo trimestre 2018 di ieri, Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, ha parlato di Cyberpunk 2077. E dalle sue dichiarazioni, si apprende del grande interesse per il gioco registrato dai trailer pubblicati quest'anno. Di fatto, secondo Kiciński, l'interesse è "molte volte" più grande rispetto a The Witcher, come riporta Wccftech."Il gameplay trailer di Cyberpunk 2077 di 48 minuti è stato ...

Cyberpunk 2077 : i distretti di Night City avranno architetture - culture - toni e atmosfere diverse : Cyberpunk 2077 è un gioco attesissimo per molteplici motivi, ma l'ambientazione incredibilmente densa e affascinante di Night City è una delle principali ragioni. CD Projekt RED ha parlato molto di Night City, ma ovviamente i giocatori vogliono saperne di più ed ecco che il level designer, Miles Tost, è tornato ad approfondire l'argomento.Come segnala Gamingbolt, Tost ha ribadito che ogni distretto di Night City è stato "progettato per essere ...

Cyberpunk 2077 racconterà una storia noir sulle persone - credibile e coinvolgente : Cyberpunk 2077, essendo un gioco CD Projekt RED, avrà un forte accento sulla storia e sulla narrazione. Questo è un argomento di cui lo studio polacco ha parlato ampiamente in passato e, ora, in una recente intervista con il canale YouTube Polsat Games, Adam Badowski, a capo della compagnia, ne ha parlato in modo un po' più approfondito.Come segnala Gamingbolt, l'intervista è in polacco ma, grazie alle traduzioni di un utente su Reddit, ...