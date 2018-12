Bologna Anno 2018 | premiati 15 agenti della Polizia Locale

Bologna-Milan - sfida a rischio esonero : quotisti e scommettitori danno fiducia alla panchina rossonera : Giornata particolarmente lunga la sedicesima di Serie A, con Bologna-Milan che sarà il posticipo del martedì. I rossoneri saranno chiamati a dimenticare la trasferta di Atene, dove hanno gettato al vento la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Il Bologna va invece a caccia di una vittoria in campionato che manca ormai dal lontano 30 settembre. I due tecnici, Gattuso e Inzaghi, dopo aver condiviso la gloria come compagni di ...

Bologna - l'Ausl e la centrale del 118 fanno quadrato : «Inaccettabile creare sospetti nei cittadini» : La radiazione dell'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi da parte dell'Ordine dei medici di Bologna per la delibera approvata nel 2016 che autorizzava linee guida sulla presenza dei soli ...

Bologna - la verità di Inzaghi e Bigon : “esonero? Ecco come stanno le cose” : L’esonero di Inzaghi sotto la lente d’ingrandimento in casa Bologna, il ds Bigon si è presentato ai microfoni dei cronisti dopo la sconfitta di Empoli Il Bologna prende tempo in merito all’ipotesi di esonero di Inzaghi. La sensazione è che ci sarà un’altra chance contro il Milan per il tecnico degli emiliani, ma attenzione, Inzaghi e la società si incontreranno nelle prossime ore per discutere del futuro, come ...

Natale a Bologna con L’anno che verrà di Lucio Dalla - le parole della canzone illuminano Via D’Azeglio : Il Natale a Bologna con L'anno che verrà di Lucio Dalla diventa speciale con i versi di una delle canzoni più celebri dell'artista emiliano che campeggiano in questi giorni nella sua Via D'Azeglio. Le luminarie di Via D'Azeglio, per le quali la Fondazione ha già avuto modo di ringraziare, si sono accese nella serata del 1° dicembre e hanno così anticipato l'atmosfera di Natale che del capoluogo emiliano. L'accensione delle luci è ...

Bologna - il testo de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla illumina Via D'Azeglio : Stanno già facendo il giro di tutti i social network, in Italia e all'estero, le originali luminarie natalizie di Via D'Azeglio a Bologna con il testo de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla. In particolare, i versi del celebre brano illuminano la Via D'Azeglio pedonale, nel tratto che va da Piazza Maggiore a Via Farini. Il testo della canzone del celebre cantautore bolognese, scomparso in Svizzera nel marzo del 2012, diventa così il primo esempio ...

Bologna : inaugurazione del nuovo Anno Accademico tra speleologia e astrofisica : Si svolgerà venerdì 30 novembre, alle 16.30, presso l’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 – Bologna), l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019 dell’Università di Bologna. Per l’occasione sono stati invitati lo speleologo e docente Unibo Francesco Sauro, scelto dal Time tra i 10 millennials del pianeta che potrebbero cambiare il mondo, e la scienziata Marica Branchesi, nominata dalla rivista Nature tra le 10 persone ...

Passante di Bologna - un altro anno perso : Il tempo che passa E così passano i mesi , ne sono passati nove dal giorno delle elezioni, e l'opera è entrata in un tunnel di parole dal quale con ogni probabilità non si uscirà fino alle elezioni ...

"L'anno che verrà" - si accendono a Bologna le luminarie con il testo della canzone di Lucio Dalla : "Da quando sei partito c'è una grossa novità". L'anno che verrà, una delle canzoni simbolo di Lucio Dalla, si staglierà nel cielo di Bologna illuminando via d'Azeglio. In una delle strade principali della città felsinea, le luminarie natalizie di quest'anno avranno come tema proprio la celeberrima canzone del cantautore bolognese. Come riporta il Corriere della Sera ci saranno due anniversari da celebrare: i 40 ...

Capodanno 2019 - a Bologna si torna a ballare : Già dal 28 dicembre la città ospiterà 25 compagnie, scuole, associazioni di danza in 16 luoghi del centro, per performance estemporanee e spettacoli aperti alla partecipazione del pubblico e dei ...

I bookmakers per la gara Bologna - Fiorentina danno favorito il segno due : Bologna-Fiorentina, gara valida per la 13ª giornata del campionato di serie A, si giocherà alle 15:00 di domenica 25 novembre 2018 allo stadio Renato Dall’Ara. Le due squadre si trovano rispettivamente in 16ª e 9ª posizione in classifica, separate da sette punti ed il pronostico suggerito dai bookmakers è la vittoria degli ospiti con un gol di scarto. Bologna Fiorentina, numeri e precedenti Il Bologna è a un passo dalla zona retrocessione con 10 ...

Ambiente : a Bologna i cittadini monitoreranno la qualità dell’aria : Coinvolgere i bolognesi nel monitoraggio della qualita’ dell’aria con un percorso di ‘citizen science’ e una serie di sensori low-cost. E’ la proposta che arriva dal team di ‘iScape’: il progetto europeo di ricerca pensato per migliorare il controllo dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di CO2 nei contesti urbani. Due appuntamenti – il primo il 15 novembre e il secondo il 10 ...

WWE – Quali saranno i match e le superstar presenti a Bologna e Roma? Ecco la card aggiornata : Pochi giorni al ritorno della WWE in Italia! In arrivo due grandi Live Show a Bologna e Roma: Ecco match e superstar presenti Le superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna), per poi bissare il 10 novembre al ...

Diretta/ Virtus Bologna Cremona - streaming video e tv : che era successo l'anno scorso? (basket Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Cremona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la quarta giornata nel campionato di basket A1(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Bologna - Nabil picchiato fuori dalla discoteca : “Lo hanno massacrato” : Una festa in discoteca finita nel sangue. Un uomo, poco più che ragazzo, picchiato selvaggiamente. La foto, divulgata dal fratello, lascia esterrefatti: gli occhi di Nabil non si vedono più. Il naso è rotto, la bocca una maschera di sangue. Il ragazzo, 21 anni, è arrivato in queste condizioni, l’altra notte intorno alle 3, all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo aver trascorso una serata al Millenium di via Riva di Reno. “Lo ha ridotto così ...