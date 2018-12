Anticipazioni Il Segreto | Julieta cambia look | Antolina scompare nel nulla

Il Segreto - Julieta torna in Villa : Anticipazioni puntata 25 dicembre : Il pubblico è fedele a Il Segreto e la soap non tradisce i suoi telespettatori anche nel giorno di festa. Martedì 25 dicembre, tra una fetta di panettone e un digestivo per sturare il pranzo che non ne vuol sapere di togliersi dallo stomaco, Rete 4 trasmette un nuovo appuntamento serale con la soap opera spagnola. Tutti pronti dunque alle 21.25 per immergerci nelle avventure torbide di Puente Viejo. Ecco le anticipazioni. LE TRAME DELLA ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata del 25 dicembre 2018 (su RETE 4) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 25 dicembre 2018 (in prima serata su RETE 4): Julieta ha deciso di tornare alla Villa e di vivere nuovamente con suo marito Prudencio, mentre a Consuelo è stata intestata la casa… Consuelo è piuttosto in ansia perché sa che da ora in poi la vita di Julieta sarà un inferno, però è al tempo stesso sollevata perché lavorerà alla locanda da Matias e Marcela… Adela insinua un dubbio in ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi non va in onda : la soap ritorna a Natale in prima serata : Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata di oggi, lunedì 24 dicembre: possiamo anticiparvi, infatti, che salterà il classico appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, così come quello con Beautiful. Le due soap non verranno trasmesse in prima visione assoluta, così come succede ogni giorno. Una programmazione speciale per la rete ammiraglia Mediaset, la quale oggi trasmetterà film natalizi per tutto il daytime, lasciando ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO dall’1 al 4 gennaio 2019: Fernando si presenta alla festa di nozze di Irene e Severo per consegnare loro un regalo particolare: una busta da parte di Donna Francisca, contenente tantissimo denaro. Santacruz rifiuta sdegnato la cifra e dice a Fernando di dare tutte la cifra a don Berengario e don Anselmo, in modo tale che possano destinarla ai compaesani più bisognosi. Più tardi, ...

Anticipazioni Il Segreto : Adela cade nella trappola dello stalker e finisce in coma : Le Anticipazioni de "Il Segreto" ci svelano che nelle prossime settimane le vicende legate ad Adela subiranno una svolta imprevista. Negli ultimi episodi trasmessi su Canale 5, i telespettatori hanno visto la moglie di Carmelo ricevere dei biglietti anonimi contenenti delle minacce alle quali la donna inizialmente non ha dato peso. Sarà grazie ad Irene e Severo che il marito Carmelo verrà a conoscenza della vicenda e, preoccupato, metterà sotto ...

Anticipazioni Il Segreto : grave incidente a Puente Viejo - Fernando ferma le nozze di Irene : Dal 23 dicembre inizia una nuova settimana di programmazione della sceneggiato 'Il Segreto'. Le Anticipazioni rivelano che Julieta accetterà la proposta di Prudencio e andrà a vivere alla Casona per scoprire qualcosa in più sulla scomparsa di Saul. La Uriarte vorrà vederci chiaro e capire se il suo amato è sparito per mano della Montenegro o di Fernando. Nel frattempo quest'ultimo continuerà a prendere in giro la ragazza ma lei non sarà di meno, ...

NEW AMSTERDAM/ Anticipazioni del 23 dicembre 2018 : il segreto di Max svelato da un malore - midseason finale - : New AMSTERDAM, Anticipazioni del 23 dicembre 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Max sviene di fronte alla moglie, le sue condizioni peggiorano.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 22 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 22 dicembre 2018: Il tetto della casa di Isaac è crollato con grande spavento di tutti, ma senza feriti. Don Berengario decide di offrire ospitalità nella casa parrocchiale a Isaac e Antolina, mentre Matias si rende disponibile per riparare i danni del crollo. In seguito, Isaac ha incubi notturni che lo tormentano e intanto vediamo Elsa, prigioniera in un luogo sconosciuto, intenta a lottare per ...

Il Segreto Anticipazioni dal 24 al 28 dicembre : un bacio negato e un incidente : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta torna alla Villa e Prudencio tenta di baciarla Nelle prossime puntate de Il Segreto, Julieta asseconda Prudencio e va a vivere alla Villa, al fine di scoprire la verità sulla scomparsa di Saul. La ragazza vuole cercare di capire se dietro la sparizione del suo amato ci sia lo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 24 al 28 dicembre: un bacio negato e un incidente proviene da Gossip ...

Il segreto - Julieta vuole vendetta per Saul : Anticipazioni trame 27 e 28 dicembre : Appuntamento doppio e straordinario per Il segreto, la soap opera spagnola che narra delle misteriose vicende che si dipanano in quel di Puente Viejo: la serie va in onda solamente giovedì 27 e venerdì 28 dicembre su Canale 5 alle 15.40.per via delle festività natalizie e del loro palinsesto ad hoc che causa la cancellazione delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. Attenzione anche al cambio di orario: Il segreto non va ...

Il Segreto Anticipazioni 21 dicembre 2018 : Matias affronta Fernando : Il Castañeda è convinto che la causa della tristezza del nonno sia il Mesia. Decide quindi di regolare i conti con lui una volta per tutte.

Il Segreto Anticipazioni : FULGENCIO vuole torturare FRANCISCA e RAIMUNDO : Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia, i telespettatori avranno l’occasione di scoprire un dettaglio ancora inedito legato al ritorno a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano). Eh sì: col trascorrere delle settimane emergerà che il ragazzo ha agito fin dal primo istante per ordine di FULGENCIO Montenegro (Julì Canto), psichiatra e cugino “assettato di vendetta” di FRANCISCA (Maria Bouzas). ...

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina tenta il suicidio dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, il capolavoro firmato da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Antolina, interpretata da Maria Lima. L'ex ancella di Elsa, infatti, tenterà di togliersi la vita dopo aver capito che Isaac non ha nessuna intenzione di sposarla. Il Segreto: Antolina è incinta di Isaac Isaac e Antolina sono i nuovi protagonisti delle vicende ...