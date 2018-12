Tsunami devasta l' Indonesia | oltre 200 morti

Indonesia - devastante Tsunami : almeno 168 vittime e 745 contusi : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore in Indonesia, dove a causa di un tremendo tsunami, probabilmente causato da alcune frane sottomarine innescate dalla recente eruzione del vulcano Krakatoa, si sono registrate almeno 168 vittime e ben 745 feriti. La catastrofe si è verificata nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, che ha provocato la devastazione delle spiagge. A rendere noto il bilancio ...

Tsunami devastante in Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Tsunami devasta l'Indonesia : 168 morti e 745 feriti : ... si trova a cavallo del cosiddetto 'Anello del Fuoco' del Pacifico, dove si scontrano le placche tettoniche e si verifica una grande parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti del mondo. Più ...

Tsunami devastante in Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l' Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami . Sale a 168 il ...

Tsunami devastante in Indonesia : centinaia di morti e feriti : Tsunami in Indonesia: distruzione, centinaia di morti e feritiTsunami in Indonesia: distruzione, centinaia di morti e feritiAl momento il bilancio – di almeno 168 morti e 745 feriti – è – già) gravissimo – destinato a salire. Uno Tsunami ha colpito l’Indonesia dopo che il vulcano Krakatoa ha eruttato provocando un maremoto, travolgendo le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare che separa le isole di ...

Eruzione del Krakatoa : Tsunami devastante colpisce l'Indonesia - vittime e feriti : Un disastro naturale ha improvvisamente colpito l'Indonesia, precisamente le coste attorno allo stretto della Sonda tra Giava e Sumatra : il Krakatoa è tornato ad eruttare causando, di riflesso, un...

Tsunami devastante in Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 500 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È di...

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 62 morti e 500 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È di...

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 62 morti e 500 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l' Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami . È di almeno 62 ...

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 62 morti e 500 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È di...

Terremoto devastante di 7.3 in Russia - nel mare di Bering. «Allerta Tsunami» : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia, nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di...

Terremoto devastante di 7.3 in Russia - nel mare di Bering. «Allerta Tsunami» : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia, nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di...