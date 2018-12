Siviglia | solo un pari contro il Leganes

corrieredellosport

: Intanto in Leganes-Siviglia Vazquez è stato espulso negli spogliatoi e si è saputo solo a inizio st Una roba del g… - Grishist : Intanto in Leganes-Siviglia Vazquez è stato espulso negli spogliatoi e si è saputo solo a inizio st Una roba del g… - ale_rasch : @alexbyone2012 Stamo con er moviola a centrocampo..l altri è Coric. Forse si salva solo Cristante..una Roma decima… - muraokoshi2013 : Free Music Score Free Sheet Rossini IL BARBIERE DI SIVIGLIA for Clarinet Solo -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ilperde contatto da Barcellona e Atletico Madrid : 1-1 in casa del, ci pensa Ben Yedder al 92' a evitare la sconfitta agli andalusi, in dieci per l'espulsione di Vazquez in chiusura ...