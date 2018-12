Rifiuti di Di Maio padre | ma qual è il reato?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 dicembre 2018) “Mariglianella. Il ritrovamento di ‘scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici’ nel terreno di famiglia di Mariglianella costa al geometra Antonio Didel vicepremier Luigi, l’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di ‘deposito incontrollato di’“.Questa è la notizia bomba sparata con grande clamore in questi giorni da tutta la stampa nazionale.Così come riportata, non significa niente. Per varie ragioni:1) Non si sa se si tratta dii. Mentre la maggior parte dei giornali parla, appunto, di “scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici”, altri organi di stampa parlano, invece, di “secchi, bidoni, calcinacci e una carriola“, altri di “alcuniinerti, di alcuni vecchi secchi e di una carriola“, altri, citando come fonte il sindaco, ...