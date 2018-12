Ricette tradizionali di Natale in Umbria

6 Ricette tradizionali di Bologna da preparare a casa : Crostini con il friggione - Ricetta di Nonna RosaCrescentine alla mortadellaTagliatella al ragù - Ricetta dell'Osteria dell'OrsaIl Gran Fritto - Ricetta del Ristorante TeresinaTorta di riso, secondo la ricetta della Trattoria della GiginaRaviole dolci - Ricetta di Paolo Atti & FigliUna cena bolognese, si sa, non ha pari: per ricchezza, gusto e atmosfera. Piatti semplici che però hanno bisogno di perizia, di occhio e di mano. Il meglio in ...