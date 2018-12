Procura chiude indagini su Mimmo Lucano | contestata anche associazione per delinquere

La Trump Foundation chiuderà - ha annunciato la Procura di New York : Per avere compiuto illegalità «intenzionali e ripetute» e avere usato i suoi fondi per scopi diversi dalla beneficienza

Cantiere Tap - la Procura chiude l'inchiesta : sedici indagati : l'inchiesta si riferisce a presunti reati ambientali che sarebbero stati commessi nei cantieri Tap. Risultano indagate 15 persone e la società.

Rigopiano : Procura Pescara chiude inchiesta per 24 indagati e una società : L'accusa è di omicidio colposo e lesioni colpose. Non avrebbero fatto quanto potevano e dovevano per evitare la morte delle 29 persone quella la sera del 18 gennaio 2017 - Dopo quasi due anni dalla ...

Rigopiano - la Procura chiude le indagini : 24 persone e una società rischiano il processo : A quasi due anni dalla valanga di Rigopiano , che inghiottì un lussuoso resort e causò la morte di 29 persone , i carabinieri forestali del Comando Provinciale di Pescara stanno notificando a 25 ...

Stadio Roma : la Procura chiude l’inchiesta - in 20 rischiano il processo : Stadio Roma– La Procura della Capitale ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito. Intanto, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla ...