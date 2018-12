«Noi con i senzatetto anche nelle notti delle Feste»

Baby George come tutti Noi (prima di mettersi a tavola con i parenti) : Natale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua MaestàNatale a Buckingham Palace. tutti a pranzo da sua ...

“Il clima cambia - cambiamo anche Noi” : il contest per sensibilizzare sui cambiamenti climatici : Datameteo.com partner dell’8° Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. Come e ...

Mbappé incontra LeBron : 'Noi cambiamo la cultura. Quando vuoi essere il più grande - vincere non ti basta' : Si tratta della Coppa del Mondo vinta da protagonista con la Francia: "Non appena ho sollevato quel trofeo mi sono detto: 'Quando tornerò a casa, lavorerò sodo per i prossimi quattro anni per vincere ...

Fedez 'in-cassa' con il suo nuovo disco 'ParaNoia Airlines' : Il rapper milanese si cimenta nei panni del cassiere: alle discoteche Laziali di Roma per la prevendita del suo disco 'Paranoia Airlines'. Fedez ha firmato autografi e scattato selfie con i fan.

Autonomia : Confartigianato Veneto - Noi ci crediamo tanto : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - "Federalismo? Noi ci crediamo tanto. Noi ci crediamo davvero. Sin dal giorno dopo del referendum. Abbiamo infatti partecipato in modo attivo alle consultazioni indette dal governatore Zaia con proposte (come la richiesta di introdurre tra le materie la giustizia di pro

Torino - nigeriano arrestato in stazione. I passanti filmano e i poliziotti reagiscono : “Perché li difendete - a Noi chi ci pensa?” : Un arresto alla stazione di Torino Porta Nuova. Tre agenti della Polfer e due militari in servizio di pattugliamento bloccano un uomo. Questo si divincola, si vivono attimi concitati. Una scena ripresa dai cellulari dei passanti, qualcuno si ferma e solidarizza con l’arrestato. Una donna fa notare: “E’ un essere umano anche lui”, una seconda: “Siete in cinque contro uno”. Osservazioni che fanno saltare i nervi ...

Manovra - Tria : 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di Noi - non il contrario' : La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.

Manovra - Tria : 'Situazione in Francia ha irrigidito la Ue con Noi' : Sul tema della Manovra, la Commissione europea è stata "resa più rigida verso l'Italia" dai problemi "che si sono creati in Francia". A indicarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale in Europa "la parte più rigorista si era preoccupata che, essendo meno rigida con l'Italia, poi ci sarebbero state altre richieste da parte di altri Stati". ...

Addio ad Andrea Pinketts : ha raccontato Milano con ironia - attraverso libri Noir - Milano Post : E 'stato autore ironico e incisivo di noir e "gialli" ambientati nel capoluogo lombardo, ha condotto importanti inchieste privilegiando la cronaca nera. Nel 1993 l'autore aveva fondato la ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli e Noir che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. Al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio ...

Active Noise Control : Ford pensa anche agli animali : La colonna sonora del Capodanno può essere alquanto dolorosa per gli animali domestici e preoccupante per i loro padroni. Ford ha realizzato la Noise-Cancelling Kennel, ovvero una Cuccia con riduzione attiva del rumore, che utilizza una tecnologia simile a quella usata per le auto e per gli auricolari per proteggere la sensibilità dell’udito canino e […] L'articolo Active Noise Control: Ford pensa anche agli animali sembra essere il primo ...

La scienza conferma : cani e gatti possono vedere frequenze a Noi invisibili : Per quanto suggestiva, non è affatto vera: a spiegazione del loro comportamento ce la dà la scienza . Di recente, infatti, è stato condotto uno studio sull'argomento che sancisce in modo chiaro cosa ...

Perché il rinvio sui Marò conviene a tutti e a Noi in modo particolare : Il Tribunale Arbitrale dell'Aja ha rinviato al luglio 2019 la discussione su quale sia la giurisdizione – italiana o indiana – competente a pronunciarsi sul caso dei nostri due marò. La decisione procedurale è stata resa necessaria dalla morte dell'arbitro indiano del collegio, P. Sreenivasa Rao, che ha dovuto essere sostituito da parte del governo di Delhi, e giunge opportuna.Latorre e Girone sono da tempo in Italia e ...

Ecce Bombo - 40 anni dopo Leggo torna sulla spiaggia di Capocotta con Maurizio Romoli : «Noi e quell'alba mai arrivata» : Ve la ricordate Olga, quella di 'Faccio cose, vedo gente'? E Michele: 'Mi si nota di più se vado o se non vado?'. Sono passati 40 anni dall'uscita di Ecce Bombo, il film cult firmato Nanni Moretti. Le ...