Migranti | Sea Watch 3 chiede sbarco in Italia Salvini | ' Porti chiusi'

A Malta dopo 10 giorni di "odissea" i Migranti salvati dal peschereccio spagnolo : Open Arms racconta di "10 giorni in mare, senza notizie, un'evacuazione in elicottero e un forte temporale, giocando senza...

Bloccati in mare da più di una settimana - l odissea di 12 Migranti allo stremo : A BORDO DEL PESCHERECCHIO NUESTRA MADRE DE LORETO - La comunità internazionale e la sua burocrazia, da otto giorni, stanno tenendo ostaggio dodici migranti , tra cui due minorenni, a bordo di un ...

Bloccati in mare da più di una settimana - l'odissea di 12 Migranti allo stremo : Sono ostaggio della burocrazia internazionale: rimp allo di responsabilità tra Roma e Madrid su chi deve accoglierli

Bloccati in mare da più di una settimana - l'odissea di 12 Migranti in fin di vita : Sono ostaggio della burocrazia internazionale: rimpallo di responsabilità tra Roma e Madrid su chi deve accoglierli

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare Migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...