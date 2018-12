Manovra | al Senato è il caos | passa la fiducia tra urla e risse

Governo : tra gravi errori e leggi ottime la Manovra passa al Senato con 167 si : Il Governo gialloverde è un qualcosa di mai visto nel panorama politico italico perché eravamo abituati a governi ''ammucchiata'' con tanti partiti e poche leggi buone; ora si è ridotto il numero dei partiti di maggioranza, ma sono rimaste le differenze abissali tra i due azionisti di Governo. La Lega di Salvini è un partito che strizza l'occhio ai facoltosi ed operosi imprenditori del Nord, ha ideologie spiccatamente di destra in materia ...

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria e la web tax; per la Rai 80 milioni in 2 anni : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

Battaglia in Senato prima del sì alla Manovra. Dal 27 dibattito alla Camera : L'Aula alle 3 del mattino ha dato il via libera alla Legge di bilancio: 167 voti favorevoli, 78 i contrari con il Pd che si astiene annunciando il ricorso alla Consulta. 'Orgogliosi di quello che ...

Manovra - discussione fino a tarda notte : i senatori crollano dal sonno : Un testo visto e rivisto fino all'ultimo e una discussione che si prolunga fino a tarda notte. Troppo anche per i senatori che, a tre giorni da Natale, sono chiamati a discutere una Manovra ...

Manovra - dalle pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...

Manovra approvata in Senato tra urla del Pd e risse fra Lega e Forza Italia : Il governo è riuscito nel proprio obiettivo: nel corso della nottata il Senato ha approvato la Manovra. Dopo la lunga attesa della giornata di ieri, infine si è andati al voto in tarda serata, ma le opposizioni si sono ribellate sino all'ultimo. I parlamentari del Pd si sono infuriati, mentre tra Lega e Forza Italia si sono scatenati litigi molto aspri. approvata la Manovra del governo gialloverde Che non sarebbe stato facile lo si era capito ...

Manovra - Monti ancora all'attacco : "Aula bivacco di senatori esautorati" : Un vero e proprio predicozzo che arriva da un'economista prestato alla politica che, in qualità di premier, non votato dagli italiani,, ha imposto alla sua maggioranza 'artificiale' di votare leggi ...

Manovra - ok del Senato tra forti polemiche. Torna il saldo-stralcio : Roma, 23 dic., askanews, - Via libera del Senato nella notte, tra forti polemiche, alla fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio che passa ora alla Camera in terza lettura. Tra le principali ...

Caos Senato nella notte della Manovra : ' Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di tutto questo. Ma è dei tecnici attaccano dal governo, sponda M5S la colpa dei ritardi : ci costringono così a lavorare con l'...

Manovra - pisolini e gioco a “solitario” : la lunga battaglia dei senatori contro il sonno in Aula : La lunga notte della Manovra a Palazzo Madama mette in difficoltà più di un senatore. Tra le più colpite dalla stanchezza, Paola Binetti, che schiaccia più di un pisolino durante la discussione generale. Molti senatori, per restare svegli si concentrano su smartphone e tablet e alla fine anche Binetti trova un rimedio contro il sonno: una bella partita a ‘solitario‘ tenendo il suo tablet sotto la scrivania, al riparo da occhi ...

Manovra - al Senato è il caos : ?passa la fiducia tra urla e risse : Manovra, al Senato è il caos: ?passa la fiducia tra urla e risse Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la Commissione europea e le misure su cui la Lega e il Movimento 5 Stelle si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Forza Italia e Partito democratico in testa, attaccano non solo il merito ma anche il metodo, con il maxi emendamento arrivato in zona ...

La Manovra passa al Senato : via libera con 167 sì : Ai banchi dell'esecutivo c'è il ministro dell'Economia Tria, i colleghi Centinaio e Fraccaro, ma non si vedono i vicepremier Di Maio e Salvini, che passa comunque a Palazzo Madama per seguire i ...