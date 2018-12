Indonesia | devastante tsunami | almeno 168 vittime e 745 contusi

Blastingnews

: Tsunami devastante in Indonesia dopo leruzione del Krakatoa: 168 morti e 745 feriti - #Tsunami #devastante… - zazoomnews : Tsunami devastante in Indonesia dopo leruzione del Krakatoa: 168 morti e 745 feriti - #Tsunami #devastante… - Lisa_Salustri : #Tsunami devastante in #Indonesia dopo l'eruzione del #Krakatoa : 168 morti e 745 feriti - VOSTItalia : Un devastante #tsunami ha colpito l'Indonesia. Per tutti gli #italiani residenti in quelle zone e i turisti in viag… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore in, dove a causa di un tremendo, probabilmente causato da alcune frane sottomarine innescate dalla recente eruzione del vulcano Krakatoa, si sono registrate168e ben 745 feriti. La catastrofe si è verificata nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, che ha provocato la devastazione delle spiagge. A rendere noto il bilancio delleè l'agenzia per la gestione dei disastri. Inoltre, si attestanotrenta dispersi. L'onda anomala sarebbe stata innescata dalle eruzioni del vulcano Krakatoa. Da lì, sono state travolte e sono di conseguenza crollate molte abitazioni e diversi hotel, causando anche danni ingenti a diverse imbarcazioni.Tragedia in: unocausa centinaia die feriti Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...