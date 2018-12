Il premier Conte in visita al Bambin Gesù | suona | gioca e ride coi piccoli pazienti

Libia - premier Conte giunto a Tripoli : 9.20 Il presidente del Consiglio, Conte, è giunto a Tripoli. In mattinata incontrerà il presidente Al Sarraj. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Succesivamente, il premier vedrà il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Al Meshri.

Domani Conte in Libia - vedrà il premier Serraj e il generale Haftar : Domani il premier Giuseppe Conte sarà in Libia, dove vedrà il primo ministro Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar. Incontri anche con il capo dell'Alto Consiglio libico, Khaled Meshri, e con il ...

Conte sbarca in Libia : summit col premier e il generale : La missione libica di Conte rientra nel percorso assegnato all 'Italia e messo in campo dall' Onu per la stabilizzazione politica e istituzionale del paese nordafricano. Previsti anche altri ...

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Video : Silvio Berlusconi snobba il premier Conte : Silvio Berlusconi non sa più fare "buon viso a cattivo gioco", sarà l'età, sarà che "rosica", ma il suo odio verso il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto diventare un gran maleducato. Come potete vedere nel Video qui sopra, ieri il leader di Forza Italia ha incrociato nei corridoi del Quirinale il Premier Giuseppe Conte, ma non si è degnato di salutarlo.Berlusconi, addirittura, gli dà le spalle come se fosse uno qualunque (anzi, peggio) e senza ...

Mattarella e il premier Conte ai funerali di Antonio - giornalista ucciso dal terrorista : Già dalle 13 una piccola folla aveva iniziato a radunarsi davanti all'entrata della cattedrale di Trento, in piazza Duomo, per rendere omaggio ad Antonio Megalizzi, il giornalista di...

Sondaggio Giuseppe Conte di Youtrend - quanto dura il governo : il 58% degli italiani stronca il premier : quanto dura il governo? Il Sondaggio di Youtrend per la prima puntata de Il confine , approfondimento politico di Sky Tg24 diretto da Sarah Varetto , regala risultati abbastanza chiari: il 58,2% degli ...

Manovra - il premier Conte : la procedura di infrazione andava evitata : "Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per sette anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto ...

Il partito del Quirinale porta a casa la manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

Conte in Senato tra Tria e Moavero per l'informativa sul negoziato con l'Europa. I vice premier si defilano : Non ci sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accanto al premier Giuseppe Conte quando prende la parola in Senato per l'informativa sull'esito del negoziato con la Commissione Europea sulla manovra."Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ...

Il sosia di Conte - premier sporcaccione : La stessa pseudo-Boschi che, alla fine, togliendosi gli occhiali che la "rendono più intellettuale e meno gnocca", in un sussulto di moralismo, prende le distanze dal suo stesso mondo: ""Io verrò ...

Manovra - accordo tra Italia e Ue Un successo del premier Conte : E alla fine l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla Legge di Bilancio 2019 è arrivato, proprio alla vigilia dell'avvio della procedura di infrazione. L'intesa raggiunta tra il governo e l'Ue sul nuovo schema della Manovra "è solo informale"... Segui su affarItaliani.it

Il premier Conte consegnerà i Collari d'Oro ai campioni dello sport italiano. Diretta su Rai2 dalle 11 : ... Moto2, , Francesca Lollobrigida , sport Rotellistici, 14 titoli Mondiali, , Alessia Zecchini , Pesca sportiva e Attività Subacquee, 4 titoli Mondiali Immersione in Apnea, campioni DEL MONDO PRIMA ...

Giuseppe Conte e Papa Francesco - 'violato ogni protocollo'. Il tragico passo falso del premier in Vaticano : L'incontro con Sua Santità, nella cronaca dell'Avvocato, sembra piuttosto un colloquio informale con un collega. Irrituale e forse poco rispettoso: 'Abbiamo richiamato il rispettivo impegno che ...