Francesco Chiofalo - l’annuncio choc dell’ex concorrente di Temptation Island : “Ho un tumore al cervello grande quanto una palla da biliardo” : “Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, è gigantesco”. Con queste parole l’ex concorrente del reality Temptation Island Francesco Chiofalo ha annunciato su Instagram di essere malato. “Mi hanno detto che è di cinque centimetri. È grosso quanto una palla da biliardo. Sono inca**ato con il mondo. Scusatemi se non s arò molto presente sui social. Non so se continuerò a pubblicare su Instagram. Farò ...

Francesco Chiofalo - il dramma dell’ex di Temptation Island : “Ho un tumore al cervello”. E mostra la radiografia : “Ho un tumore al cervello grande quanto una palla da biliardo. Verrò operato a inizio gennaio”. Francesco Chiofalo, 29 anni, ex concorrente di Temptation Island, ha dato la notizia su Instagram del dramma personale che sta vivendo. “Ero in un ospedale per un normale controllo dopo un lieve incidente. E i medici hanno scoperto che sono gravemente malato. Ora sono incazzato, perché è successo a me?”. L'articolo Francesco ...

Francesco di Temptation Island confessa : “Ho un tumore al cervello” : Un banale incidente ha cambiato per sempre la vita di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, che ha scoperto di avere un tumore al cervello. Il personal trainer romano ha scelto Instagram (per la precisione le Stories), per raccontare il dramma che sta vivendo. Questi giorni sono pieni di rabbia, paura e disperazione per Francesco, che ha ricevuto una terribile diagnosi: un cancro al cervello che dovrà rimuovere con una lunga ...

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha un tumore al cervello : «Stavolta sono fo***to. A Gennaio mi operano» : Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello. L'ex concorrente di Temptation Island lo ha annunciato nelle sue stories di Instagram: «Sto male, sono gravemente malato. Ho...

Il dramma di Francesco Chiofalo - l’ex protagonista di Temptation Island rivela : “ho un tumore al cervello” [FOTO E VIDEO] : Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello, ad annunciarlo lo stesso ex protagonista di Temptation Island: il video della rivelazione shock sui social Tra le storie Instagram dei personaggi più o meno noti ai social ed alla tv si vedono spesso scene di divertimento e risate, non è il caso di quelle registrate e postate ieri da Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato sui social di avere un tumore al ...

Francesco Chiofalo malato di tumore - chi è il «Lenticchio» di Temptation Island : Romano, 29 anni, ha iniziato la sua carriera nel mondo del rugby. Un infortunio però non gli ha permesso di proseguire il suo sogno di diventare un giocatore professionista. Di lavoro fa il personal ...

Francesco Chiofalo - il Lenticchio di Temptation Island - ha un tumore al cervello : il drammatico annuncio in un video su Instagram : È inutile dire che sono incazzato, col mondo. Perché proprio io. Questa volta sono fottuto, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa non ho un'alternativa'. 'Su Youtube ho visto come si fa ...

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha un tumore al cervello : «A Gennaio mi opero - stavolta sono fo***to» : È inutile dire che sono incazzato, col mondo. Perché proprio io. Questa volta sono fottuto, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa non ho un'alternativa' . 'Su Youtube ho visto come si fa ...

Temptation Island - il dramma di Francesco Chiofalo : 'Ho un enorme tumore al cervello - sono fott***' : È inutile dire che sono inc***, col mondo. Perché proprio io. Questa volta sono fott***, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa non ho un'alternativa', ha concluso.

Francesco Chiofalo di Temptation Island : “Ho un tumore al cervello”. L’annuncio choc di ‘Lenticchio’ : Una notizia da far gelare il sangue nelle vene quella che Francesco Chiofalo alias Lenticchio, uno dei volti più popolari della quinta edizione di Temptation Island, nel 2017, ha affidato alle sue Stories di Instagram: “Non sapete quanto è difficile per me fare questo video – ha esordito – e dover dire una cosa che non avrei mai pensato di dire. Premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno, lo faccio perché non ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo ‘Lenticchio’ : “Ho un tumore al cervello” : Una notizia da far gelare il sangue nelle vene quella che Francesco Chiofalo alias Lenticchio, uno dei volti più popolari della quinta edizione di Temptation Island, nel 2017, ha affidato alle sue Stories di Instagram: “Non sapete quanto è difficile per me fare questo video – ha esordito – e dover dire una cosa che non avrei mai pensato di dire. Premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno, lo faccio perché non ...

Temptation Island : il dramma di Francesco Chiofalo : “Ho un tumore al cervello”. Guarda il VIDEO dove lo rivela : Francesco Chiofalo dà una terribile e drammatica notizia, lo fa utilizzando Instagram, il modo più immediato attraverso il quale arrivare ai suoi seguaci e a chi lo conosca. Con una serie di storie ha... L'articolo Temptation Island: il dramma di Francesco Chiofalo: “Ho un tumore al cervello”. Guarda il VIDEO dove lo rivela proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo fiume in piena sul programma : "Ecco cosa penso di Sossio - Nilufar e Alessandra" : Forse qualcuno non se sarà accorto, ma tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip c'era anche l'indimenticabile Lenticchio: Francesco Chiofalo, il personal trainer romano che prese parte all'edizione 2017 della versione normale del programma non ha segnato una performance memorabile nel programma di Simona Ventura, ed ha affidato ad Instagram le spiegazioni di questa sua partecipazione "sottotono" (rispetto al successo ...