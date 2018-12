F1 | la Ferrari non vince il Mondiale piloti dal 2007 Ma non è il digiuno più lungo della

Domenicali non esclude il ritorno di Alonso in F1. E in Ferrari : L’ex-boss Ferrari Stefano Domenicali, ora CEO Lamborghini, non esclude un ritorno di Fernando Alonso nel team di Maranello. Alonso ha corso per la Rossa per 5 anni, con il rapporto che si è concluso a fine 2014. Il 37enne ha chiuso per ora la sua carriera in F1, lasciando intendere che potrebbe tornare nel 2020 […] L'articolo Domenicali non esclude il ritorno di Alonso in F1. E in Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Ross Brawn mette in guardia la Ferrari : “Leclerc non si comporterà come Raikkonen” : Il direttore sportivo di Liberty Media ha parlato dell’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, facendo un paragone con Raikkonen Una stagione completamente nuova, così come lo sarà la line-up della Ferrari. Salutato Raikkonen, il Cavallino accoglie Charles Leclerc a Maranello, giovane pilota in rampa di lancio pronto a dare del filo da torcere a Sebastian Vettel, che non avrà vita facile con il monegasco dall’altra parte ...

F1 - non ci sarà il consueto pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari : il motivo è… commovente : Bocche cucite in casa Ferrari circa la decisione di non organizzare il pranzo di Natale, ma trapelano alcune indiscrezioni che fanno emozionare La notizia era già nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il consueto pranzo natalizio organizzato dalla Ferrari non si terrà, dunque non ci sarà l’incontro tra il board della scuderia di Maranello e i giornalisti. LaPresse/Photo4 Niente bilancio stagionale, niente ...

F1 - Vettel : ''Ferrari ha perso il Mondiale a Singapore - non siamo stati bravi'' : ROMA - 'Da Singapore in poi non abbiamo tenuto il passo della Mercedes. Per me quello è stato il momento cruciale, abbiamo perso tranquillità'. C'è parecchio rammarico nelle parole di Sebastian Vettel ...

F1 Ferrari - Vettel : «Singapore è stato il punto di non ritorno» : ROMA - ' Il punto cruciale della nostra stagione, secondo me, è stato il Gp di Singapore. Da lì in poi non siamo più riusciti a tenere il passo della Mercedes, per un paio di gare '. È con queste ...

Formula 1 - Berger non ha dubbi : 'Mick Schumacher sarà un pilota della Ferrari' : Parlando ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gerhard Berger ha analizzato la situazione di mercato inerente a Mick Schumacher, sottolineando come il tedesco sia vicinissimo all'ingresso in Ferrari Driver Academy. La Scuderia di Maranello,...

Ferrari - Leclerc : «F1 - il primo anno non è stato facile» : ROMA - Il primo anno in F1 per Charles Leclerc non è stato solo rose e fiori, a dispetto dei risultati che gli hanno fatto guadagnare un posto in Ferrari e il premio da miglior esordiente. ' All'...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari buona ma non dominante. Vorrei la metà dei titoli di Schumi in Rosso' : E non è successo - ha risposto il tedesco quattro volte campione del mondo con la Red Bull -. Non è che se guardo mille volte un film di James Bond allora sono pronto per fare l'agente segreto...". ...

F1 - Ferrari - Vettel contro i simulatori : 'La simulazione non ti permette di diventare un pilota' : Sullo sviluppo tecnologico di questo sport ha aggiunto: 'La potenza di calcolo di aiuta enormemente in questo sport. Oggi abbiamo delle vetture molto veloci anche grazie a questo, visto che al ...

Pretattica Mercedes - la Ferrari non si fida : il duello 2019 è già iniziato - il Cavallino però ha già 2 assi da calare : Le prime notizie che trapelano da Maranello sono positive, la Mercedes invece fa Pretattica per scombussolare i piani della Ferrari La lotta per il prossimo titolo Mondiale è già partita, nemmeno il tempo di archiviare il 2018 che i team si sono già concentrati sul campionato che partirà tra quasi tre mesi. Photo4/LaPresse La Ferrari e la Mercedes si studiano a distanza, proseguendo nello sviluppo di quelle monoposto che si giocheranno la ...

F1 - Leclerc volta pagina : “l’Alfa-Sauber mi ha regalato la Ferrari - adesso non mi spaventa nulla” : Il pilota monegasco ha ringraziato con un video l’Alfa-Sauber, team che gli ha permesso di compiere il grande salto in Ferrari Una stagione, quella del debutto in Formula 1, davvero esaltante e ricca di colpi di scena, utile per guadagnarsi l’opportunità di gareggiare nel 2019 al volante della Ferrari. photo4/Lapresse Charles Leclerc è senza dubbio un predestinato, l’anno prossimo gli toccherà dimostrarlo sfidando ...

Lazio-Sampdoria - Giampaolo : 'Sono una Ferrari ingolfata? Non saremo i loro meccanici' : Netta vittoria contro il Bologna in campionato e successo con qualificazione in Coppa Italia contro la Spal, la Sampdoria si è rialzata alla grande negli ultimi giorni ed è ora attesa dall'esame Lazio.

F1 - Brawn incredulo : “non capisco le accuse lanciate alla Ferrari - la condannano ma…” : Il direttore tecnico di Liberty Media ha parlato della stagione della Ferrari, sottolineando come in Italia si faccia una questione nazionale quando il Cavallino non vince La stagione della Ferrari si è chiusa senza titoli, causa gli errori commessi nel corso dell’anno sia da Vettel che dal team. Il Cavallino ha ceduto al cospetto di un Hamilton perfetto, riuscito a trascinare la Mercedes anche nei Costruttori. Photo4/LaPresse La ...

F1 – La clamorosa frecciata di Ricciardo a Vettel : “ho chiesto tanti soldi alla Ferrari? Qualcuno non mi ha voluto!” : Daniel Ricciardo ed i motivi che non hanno portato a buon fine la trattative tra lui e la Ferrari: che frecciatina dell’australiano a Vettel La stagione 2018 di F1 è terminata da oltre una settimana ormai: i piloti hanno disputato il Gp di Abu Dhabi e per poi scendere in pista altri due giorni per i test Pirelli, prima di potersi definire ufficialmente in vacanza. tanti i cambiamenti per il 2019, uno dei principali è sicuramente ...