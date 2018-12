Duro colpo per Chiofalo | a soli 29 anni ha scoperto di avere un cancro al cervello

Marco Bocci e Laura Chiatti - svaligiata la loro casa : Duro colpo per la coppia : Marco Bocci e Laura Chiatti, ladri nella loro casa di Marsciano: portati via oggetti in oro e pellicce Secondo quanto riporta il sito Perugia Today, la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbe finita nel mirino dei ladri. L’abitazione della coppia di attori umbri sarebbe stata svaligiata nella notte tra lunedì e martedì. I […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti, svaligiata la loro casa: duro colpo per la coppia proviene da ...

Cagliari-Napoli - Anceotti : 'La formazione? Volevo una squadra fresca. Liverpool Duro colpo - ma abbiamo reagito' : Il Napoli riscatta l'eliminazione in Champions League patita a Liverpool e dopo una partita non facile riesce comunque a portare a casa i tre punti dalla trasferta alla Sardegna Arena. A decidere il ...

MaDuro : gli USA stanno preparando un colpo di stato in Venezuela - : Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela Nicolas Maduro ha affermato che gli Stati Uniti stanno preparando un colpo di stato nel paese per rovesciare il suo governo. Lo riporta oggi ...

MaDuro : Casa Bianca tenta colpo di Stato : 0.45 Il presidente venezuelano Maduro ha denunciato "cospirazioni" per dividere il Paese che "provengono dalla Casa Bianca" e di cui ha assicurato di avere prove che saranno da lui rese note nei prossimi giorni. Maduro ha accusato senza mezzi termini gli Usa:"Oggi è in atto,ed è coordinato direttamente dalla Casa Bianca, un tentativo di turbare la vita democratica del Venezuela e per cercare di realizzare un colpo di Stato contro il regime ...

Huawei - arresto Meng Wanzhou : un Duro colpo alle relazioni diplomatiche : Nonostante le sia precluso il mercato americano, Huawei è il più grosso fornitore al mondo di 'torri' che fungono da ripetitori dei cellulari, e complessi impianti in uso presso gli operatori telecom ...

Duro colpo alle famiglie storiche della Locride : 90 arresti in tutto il mondo : Il potere della ‘ndrangheta si estende dall’Europa al Sud America. Contro la mafia calabrese e le sue ramificazioni all’estero è

MAFIA = ON. ERASMO PALAZZOTTO - LEU - Duro colpo MESSO A SEGNO DALLO STATO LOTTA MAFIA RESTA PRIORITA' : Gli arresti di oggi dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che la MAFIA è ancora forte e che nonostante i duri colpi subiti in questi anni ha una grande capacità di riorganizzarsi. La grande ...

Esperto : scandalo Integrity Initiative è Duro colpo per Occidente - : ... ritiene il vice decano della facoltà di economia e politica mondiale della HSE Andrey Suzdalev. Gli hacker di Anonymous hanno annunciato venerdì la pubblicazione di documenti sulle attività del ...

Riders - dal Piemonte un Duro colpo al cottimo. Ora le altre regioni facciano altrettanto : Sembra di essere nell'Italia degli anni '70 e invece è proprio una frase scritta e pronunciata qui: Italia, anno 2018. Perché il cottimo, quella odiosa pratica per cui ti pago sulla base della quantità da te prodotta, è ancora largamente utilizzato nel nostro Paese, nell'industria, nella manifattura, ma anche e in maniera particolarmente diffusa nella cosiddetta gig economy.I fattorini delle piattaforme digitali che ...

Duro colpo ai vini italiani. La UE cancella la l’indicazione delle origini delle uve : Duro colpo ai vini italiani. La UE cancella la l’indicazione delle origini delle uve Un altro Duro colpo per il made in Italy, e in particolare per i vini italiani. Una modifica del regolamento UE n. 607/2009, permette che nelle etichette dei vini varietali (non DOC o IGT) venga indicato solo il paese di vinificazione o spumantizzazione, e non già il paese di origine dei vitigli internazionali utilizzati (quali Chardonnay, Merlot, Cabernet, ...

Onu - MaDuro : colpo a Usa voto su embargo : ANSA, - CARACAS, 2 NOV - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito oggi una "legnata" agli Stati Uniti il risultato del voto in Assemblea generale di approvazione di una mozione contro ...