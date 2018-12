Atalanta tra squalifiche e infortuni | De Roon | Palomino e Toloi saltano la Juve

DIRETTA GENOA Atalanta / Streaming video e tv : a Marassi arbitra il signor Daniele Doveri - Serie A - : DIRETTA GENOA ATALANTA, Streaming video e tv: incrocio molto interessante tra Prandelli e Gasperini, entrambi ex importanti in questa sfida di Serie A.

Serie A - Torino-Juventus : arbitra Guida. Per Atalanta-Lazio c'è Orsato : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A . Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Lazio-Eintracht - in arrivo a Roma 9mila tifosi tedeschi - 400 ultras - anche dell'Atalanta : attenzione alta : Roma - È massima attenzione per la partita di Europa League Lazio - Eintracht Francoforte , in programma domani sera all' Olimpico , dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata. Si è ...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualcosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...

Risultati Serie A 15ª Giornata – Zapata trascina l’Atalanta - crisi nera Bologna : pari fra Parma e Chievo : La tripletta di Duvan Zapata trascina l’Atalanta nel successo contro l’Udinese, Bologna ko a Empoli, pari tra Parma e Chievo : i Risultati della 15ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Napoli e i pareggi di Roma e Lazio avvenuti negli anticipi del sabato, la 15ª Giornata di Serie A continua con le sfide domenicali. Apre le danze il pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match, per poi lasciare spazio ad un tris di ...

Atalanta-Napoli - il procuratore Figc : «Cori? Ultrà Bergamo furbacchioni» : «Atalanta- Napoli? I bergamaschi mi sembra che si siano comportanti molto bene, a fine partita risulta che qualche coro c'è stato, ma solo alla fine. Sono stati dei...

DIRETTA Atalanta NAPOLI/ Streaming video e tv : torna la sfida tra Gasperini e Ancelotti - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA ATALANTA NAPOLI Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'ultimo posticipo della 14giornata di Serie A.

Atalanta-Napoli - provocazione ultrà : fotomontaggio con spazzatura per insultare i tifosi del Napoli : Inizia subito con una provocazione via social degli ultrà atalantini l'attesa per la partita fra Atalanta e Napoli. Sui social neroazzurri gira un'immaggine ingiuriosa nei confronti degli ospiti ...

Atalanta-Napoli - gli ultras minacciano cori : la partita rischia di essere sospesa : Si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si concluderà con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli. Nelle ultime ore non sono mancati i momenti di tensione, in un comunicato stampa la Curva Nord di Bergamo prende posizione contro le nuove rigide sanzioni per i cori, non quelli razzisti (“sempre schifato i cori beceri e gli ululati razzisti”), ma che per gli ultras nerazzurri sono semplici sfottò. ...

Atalanta-Napoli - la sfida degli ultrà : «Non siamo napoletani - sì ai cori» : Un messaggio chiaro ed inquietante, fin dal titolo: «Noi non siamo napoletani». Gli ultras dell'Atalanta rivendicano il diritto di «sfottò» tra tifoserie,...

Atalanta-Napoli a rischio stop - gli ultrà : 'Non siamo napoletani - si a cori e sfottò' : Un messaggio chiaro ed inquietante, fin dal titolo: 'Noi non siamo napoletani'. Gli ultras dell'Atalanta rivendicano il diritto di 'sfottò' tra tifoserie, escludendo però al tempo stesso ogni volontà ...

Gli ultras dell'Atalanta non smettono di cantare : "Noi non siamo Napoletani" : "Bergamo sarà il banco di prova per l'ennesimo strumento di repressione. Noi non prendiamo in considerazione la possibilità di essere privati degli sfottò fra tifoserie". La Curva Nord dell'Atalanta, ...

Atalanta-Napoli - la sfida degli ultrà : «Non siamo napoletani - si ai cori» : «Bergamo sarà il banco di prova per l'ennesimo strumento di repressione. Noi non prendiamo in considerazione la possibilità di essere privati degli sfottò fra...

Ultrà Atalanta 'non siamo napoletani' : ANSA, - BERGAMO, 30 NOV - "Bergamo sarà il banco di prova per l'ennesimo strumento di repressione. Noi non prendiamo in considerazione la possibilità di essere privati degli sfottò fra tifoserie". La ...