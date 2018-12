Tasse non pagate | da gennaio gli interessi legali triplicano

Dall’Iva alle Tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Furlan : "Non chiediamo la patrimoniale - meno Tasse in buste paga" : Milano, askanews, - Al governo "non abbiamo chiesto la patrimoniale. Abbiamo chiesto che venga aperto un confronto vero sulla riforma del fisco: noi abbiamo l'87% dell'erario italiano sulle spalle dei ...

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta Tasse su auto. Ricorda superbollo e non ha effetti su inquinamento' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo, non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...

Ecotassa - Salvini : “Non ci saranno Tasse sulle nuove auto” : “Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di ...

Tasse - chi si prostituisce può pagarle : lo dice la legge. Lo Stato potrebbe incassare miliardi ma non favorisce l’emersione : “Oltre un milione di euro, capisci? Questo Stato è il peggiore dei papponi”. Passeggia per via della Moscova coi sui cagnetti, ma ha un diavolo per capello Efe Bal, il trans più famoso d’Italia che invoca “pace fiscale” per tutte le prostitute d’Italia. Ricevuta l’ultima maxi-cartella Equitalia, per oltre un milione, ha girato i salotti della tv denunciando che “solo un pappone chiede tanto senza darti nulla. Vorrei pagare le ...

Ecotassa - Di Maio : 'Non Tasseremo l'auto delle famiglie. In corso interlocuzioni incoraggianti con produttori' : ROMA - 'Ci sono contatti costanti tra il ministero e tutti i soggetti interessati e mi pare che si stia andando verso una soluzione che garantirà il bonus per le auto elettriche fino a...

Ecotassa - Di Maio : "Non Tasseremo le auto delle famiglie" - : Il ministro dello Sviluppo economico ha garantito che ci sono "contatti costanti" con tutte le parti interessate per garantire il bonus per le macchine elettriche e non aumentare le imposte sulle ...

Tasse non versate - Corona deve 14 - 5 milioni all'Agenzia delle Entrate 'Per 4 ospitate 200mila euro' : Fabrizio Corona deve all' Agenzia delle Entrate circa 14,5 milioni di euro di Tasse non versate. È emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei ...

Un neurologo leghista non ha preso bene il fatto che la figlia canTasse 'Bella ciao' a scuola : “Avendo sorpreso mia figlia a canticchiare “Bella ciao” ho appreso da lei con mia somma meraviglia che questa canzone farà parte della recita di Natale della scuola elementare De Amicis che quest’anno verterà sulla Costituzione italiana e non sul Natale. Non vorrei allora che questa decisione altro non sia che una scelta ad hoc fatta per non turbare la sensibilità delle famiglie di religione ...

