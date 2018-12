Salvini chiude ancora i porti alla Ong

Chiude l'hub di Cona che ospitava i richiedenti asilo. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : Chiude i battenti l'hub di Cona, l'ex base militare nella campagna veneziana che tra marce di protesta, disordini e inchieste, è stato il simbolo della difficile gestione dei migranti in Veneto. Oggi ...

Vittorio Feltri contro Matteo Salvini : 'Deruba i giornali e foraggi la Rai. Noi chiuderemo - voi invece...' : Perché il baraccone romano è esentato dal competere sul mercato, e viene foraggiato dalla politica, mentre noi pennaioli siamo costretti a tirare la lingua per terra? È questo il vostro cambiamento? ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Francesco Boccia distrugge Rousseau - ma non chiude ai 5S : “Il vero avversario è Salvini” : Un pulsante rosso e una piattaforma on line. Il primo per distruggere qualcosa che c'è ma non funziona (spoiler: tranquilli, non verrà azionato, almeno per ora), la seconda per provare a costruire qualcosa di nuovo. I due strumenti simbolici scelti per la presentazione della sua candidatura spiegano molto della corsa a ostacoli di Francesco Boccia al congresso del Partito democratico. La sua strada verso le primarie, infatti, ...

Salvini : inaccettabili sanzioni a noi se Ue chiude occhi su Macron : Roma, 11 dic., askanews, - 'Mi rifiuto di pensare che Bruxelles apra un fronte italiano per uno zero virgola, il giorno dopo l'annuncio del presidente pro tempore Macron di spendere miliardi e ...

Genova - sacerdote chiude la chiesa per Natale per protesta contro il dl Salvini : "chiesa chiusa per protesta". Si potrebbe leggere questo messaggio sulla porta della parrocchia di San Torpete , Genova , dove don Paolo Farinella ha deciso di annullare le funzioni religiose nelle ...

Dl Salvini - chi lo sostiene uccide Dio. A Natale chiuderò la mia chiesa per obiezione di coscienza : Il 2 dicembre 2018 è iniziato il nuovo anno liturgico (anno-C) e come ogni anno comincia con la prima domenica di Avvento, che non è preparazione al Natale ma proiezione del tempo e della storia nell’escatologia. In altri termini, il tempo di Avvento ci offre un ampio contesto dentro il quale scrutare, verificare e valutare la nostra vita e quella del mondo. Il Natale del Signore è un passaggio di questo percorso, anzi il punto di partenza, ...