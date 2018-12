Open Arms soccorre 300 migranti Salvini | Porti chiusi | pacchia finita

huffingtonpost

: 'Salvate questo neonato'. L'appello di Natale da bordo della Open Arms [news aggiornata alle 00:27] - repubblica : 'Salvate questo neonato'. L'appello di Natale da bordo della Open Arms [news aggiornata alle 00:27] - valigiablu : Migranti, ONG Open Arms: '200 in salvo in 24 ore, ci sono donne e neonati' - RaiNews : 300 #migranti salvati da #OpenArms nel Mediterraneo. Appello per un neonato a bordo. Richiesta urgente a Malta per… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) La nave dell'Ong Proactivaha soccorso venerdì nel Mediterraneo circa 300provenienti dalle coste libiche e ora chiede l'intervento urgente di Malta per l'evacuazione medica di un neonato. Nato su una spiaggia libica due giorni fa, ha passato 24 ore a bordo di un barcone ed è stato poi salvato con la mamma, al largo dalla Libia. Lo riferisce su Twitter il fondatore dell'ong, Oscar Camps, che ha lanciato un appello a Malta per "una urgente evacuazione medica del neonato".#ULTIMAHORA Più di 300 persone in salvo a bordo dell' #. 3 barche in pericolo di naufragio in un solo giorno. Questi sono i risultati delle politiche migratorie europee. Il silenzio per far sparire i morti in mare, non ha funzionato. Questo è il Natale nel #Med. https://t.co/UWYK4jKvPK— ProactivaIT (@_it) 21 dicembre 2018E il neonato, ...