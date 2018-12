Migranti | Salvini blocca nave Open Arms | «I nostri porti sono chiusi | la pacchia è finita»

Migranti - Open Arms salva 200 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha raccolto 200 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: ...

Nave con oltre 300 Migranti chiede di sbarcare in Italia. Salvini : «Porti chiusi» : L’imbarcazione battente bandiera spagnola della ong spagnola ha tratto in salvo centinaia di migranti da tre imbarcazioni nel Mediterraneo. Un neonato e la madre sono stati evacuati in elicottero a Malta, che ha negato però lo sbarco

Open Arms soccorre 300 Migranti. Salvini : "Porti chiusi - pacchia finita" : La nave dell'Ong Proactiva Open Arms ha soccorso venerdì nel Mediterraneo circa 300 migranti provenienti dalle coste libiche e ora chiede l'intervento urgente di Malta per l'evacuazione medica di un neonato. Nato su una spiaggia libica due giorni fa, ha passato 24 ore a bordo di un barcone ed è stato poi salvato con la mamma, al largo dalla Libia. Lo riferisce su Twitter il fondatore dell'ong, Oscar Camps, che ha lanciato un ...

'Coprifuoco per i Migranti in tutta Italia' - così Salvini - : Firenze, 20 dic., askanews, - 'Penso che li proporrò a livello nazionale'. così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, sui due provvedimenti della Prefettura di Firenze, adottati a novembre, che ...

Migranti : Zaia - chiude il centro di Cona - grazie a Salvini impegni onorati : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “grazie a Salvini, che ci permette di dimostrare che gli impegni che vengono presi vengono anche onorati”. Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia esprime il proprio plauso per la chiusura del centro di accoglienza per immigrati di Cona (Venezia), che a

In chiesa il bollettino parrocchiale anti-dl Salvini : "Mette Migranti in strada" : Dal Papa ai vescovi, passando per i preti è tutto un lottare contro il decreto Sicurezza. Abbandonato lo storico "Dio ti vede, Stalin no" e dismesse le omelie in favore della Democrazia Cristiana, ora in chiesa si combatte la partita pro-migranti. Tanto che anche nei bollettini parrocchiali arrivano "scomuniche" indirizzate contro il dl promosso da Salvini.Dopo il parroco di Genova che non celebra la Santa Messa di Natale e chiude la chiesa ...

Oxfam : “120mila Migranti a rischio irregolarità. Dl Salvini ha creato una situazione incredibile” : Ibrahim, prima di attraversare il Mediterraneo, era arrivato in Libia. Lì era stato rapito e portato in prigione. In Italia, a Ibrahim è stata concessa la protezione umanitaria. “Sta studiando l’italiano, imparando e cercando un lavoro, ma dato che la protezione umanitaria gli è stata concessa dopo il 5 ottobre, dopo l’entrata in vigore del Decreto immigrazione e sicurezza, da poco convertito in legge, rischia nel prossimo futuro di ...

Migranti - Refugees Welcome : “Con dl Salvini aumentate le famiglie che chiedono di accogliere rifugiati in casa” : 20 convivenze realizzate, 200 attivisti, 18 gruppi territoriali attivi in altrettante città italiane: sono questi alcuni numeri dei primi tre anni di lavoro di Refugees Welcome Italia, l’associazione che dal 2015 promuove un modello di accoglienza in famiglia, per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. A tre anni dalla sua fondazione, Refugees Welcome Italia ha presentato oggi a ...

Migranti - dagli extra-risparmi un possibile tesoretto da mezzo miliardo per il Viminale di Salvini : MILANO - Dai risparmi nella gestione dei flussi migratori, previsti dalla Manovra in corso di rifinitura, spunta un possibile 'tesoretto' per il ministero dell'Interno, a guida Matteo Salvini. Il ...

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

Roma - Migranti in corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Roma - i Migranti si uniscono in protesta : il corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Gilet gialli e bandiere rosse. L'odio dei Migranti su Salvini : "Assassino" : Stato che vai, Gilet gialli che trovi. Se Parigi ha dovuto fare i conti con le proteste di piazza per tasse e servizi sociali, Roma s'è risvegliata col corteo che mette insieme tutti i simboli della sinistra di oggi. I migranti, il presunto razzismo, il livore contro Salvini (un po' pure contro Di Maio) e le bandiere rosse di comunista memoria con tanto di nostalgica falce e martello.Si sono raduntati "per i diritti dei migranti" in piazza della ...

Salvini tiene in scacco la Merkel : non firma il patto sui Migranti : Angela Merkel a Marrakech c'era. Matteo Salvini no. Lei promuoveva i migrati come "portatori di prosperità", lui non intende firmare il patto onu sulle migrazioni. Ma il Global Compact non è l'unica cosa che divide la cancelliera e il ministro dell'Interno. In mezzo c'è anche una partita che li vede schierati su due fronti diversi. Sempre di migranti si parla, ma questa volta sono i ricollocamenti a creare tensioni tra i due Paesi.Il negoziato ...