Gilet gialli, un morto a Perpignan

Ancora un, il decimo, durante la protesta deiin Francia. Un automobilista è rimasto ucciso in un incidente provocato dal blocco dei manifestanti anel sud-ovest del Paese. Oggi è il sesto sabato consecutivo di protesta. I manifestanti si sono dati appuntamenti sul web per nuove manifestazioni. Un raduno è fissato a Versailles. Già bloccato il Traforo del Monte Bianco, mentre per ora Parigi resta tranquilla.(Di sabato 22 dicembre 2018)