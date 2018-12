GIANMARCO VALENZA IN OSPEDALE Foto | ' Vi ringrazio per i tanti messaggi | però dovete

Trono Classico - GIANMARCO VALENZA in ospedale : come sta ora : Gianmarco Valenza di Uomini e Donne ricoverato: le sue parole Gianmarco Valenza del Trono Classico di Uomini e Donne è stato ricoverato in ospedale . E’ stato proprio lui stesso a rivelarlo poco fa su instagram. Difatti il giovane ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha pubblicato un suo selfie dal letto dell’ ospedale , e nella didascalia ha scritto: “Qua è andata bene. L’anestesia era buona. Ne ho ...

GIANMARCO VALENZA ricoverato. Le condizioni di salute dell’ex tronista : Gianmarco Valenza ricoverato in ospedale. Le condizioni di salute dell’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne, è stato ricoverato in ospedale. A darne notizia è stato lo stesso ragazzo di Latina, classe 1991, attraverso i suoi profili social. Ripresosi in un letto clinico, con la mano fasciata in […] L'articolo Gianmarco Valenza ricoverato. Le condizioni di salute dell’ex tronista ...