GdF Roma | a Fiumicino sequestrati oltre 47 kg di stupefacenti | arrestati 15

GdF Roma : arrestati per bancarotta immobiliarista Giuseppe Statuto e suo braccio destro Massimo Negrini : Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, all'esito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti ...

Usura : GdF Roma sequestra beni per 2 milioni di euro : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni per 2 milioni di euro nei confronti di M.P., residente ad Albano Laziale, accusato di Usura ed estorsione e coinvolto in passato in reati di stupefacenti. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale capitolino, e' scaturito da una indagine svolta dalla Compagnia di Velletri che ha permesso di ricostruire ...

Roma - blitz GdF in sede Casapound/ Ultime notizie : Di Stefano - "Niente bagni di sangue" : Roma, blitz della Guardia di Finanza nella sede Casapound in via Napoleone III: il leader del movimento Simone Di Stefano "nessun bagno di sangue, tanto rumore per nulla".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:35:00 GMT)

Casapound - rinviata ispezione della GdF a Roma : “Stretta sugli sgomberi dal Viminale? In 15 anni ne abbiamo sentite tante” : Non “minacce esplicite” ma un “atteggiamento molto duro di chiusura”. Così fonti della Corte dei Conti del Lazio descrivono la reazione avuta ieri dai militanti di Casapound nei confronti degli uomini della Guardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone III per effettuare un’ispezione dell’immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare un eventuale danno erariale. “Sono stati rotti dei patti che erano ...