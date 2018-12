Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2018 | cancellato il salto | vale il PCR Che

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin superano il PCR : Due italiani su tre riescono a superare il taglio. Si è disputato oggi il Provisional Competition Round per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ramsau (Austria). Sul trampolino HS98 come di consueto i primi cinquanta del salto odierno si sono qualificati alla gara di domani. Miglior risultato per l’austriaco Franz Josef Rehrl, che con 95 metri ha timbrato 133.1 punti. Vicinissimo il leader di Coppa ...

Combinata nordica – Continental Cup : quarto posto per Kostner - Runggaldier sesto nella seconda Gundersen : Kostner quarto e Runggaldier sesto nella seconda Gundersen di CoC negli Usa. Gianmoena quinta fra le donne Ancora un quinto posto per Veronica Gianmoena nella seconda Gundersen di Continental Cup disputata allo Utah Olymic Park. La ventitreenne azzurra ha concluso la sua prova con un distacco di 1’06″1 dalla norvegese Gyda Westvold Hansen, al primo sigillo nel torneo, che ha preceduto con il tempo finale di ...

Combinata nordica – Continental Cup : Lukas Runggaldier trionfa a Park City - quinta Gianmoena tra le donne : Primo sigillo italiano nella Continental Cup: Lukas Runggaldier vince in volata a Park City. Gianmoena quinta nella gara femminile Prima vittoria stagionale dell’Italia nella Continental Cup di Combinata nordica. Nella seconda tappa statunitense consecutiva, arriva il sigillo di Lukas Runggaldier che batte in volata l’austriaco Paul Gerstgraser e il tedesco Julian Schmid. L’azzurro aveva chiuso al 20esimo posto la prova ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Jarl Magnus Riiber pronto a continuare il suo dominio - Alessandro Pittin vuole tornare sul podio : Domani scatterà a Ramsau am Dachstein (Austria) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo due settimane di pausa, si tornerà a gareggiare nel massimo circuito internazionale e i riflettori saranno tutti puntati su Jarl Magnus Riiber. Il 21enne norvegese, dopo aver vinto tutte le gare del Lillehammer Tour, è pronto a proseguire il suo dominio ed aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Torna, poco prima delle festività natalizie, la Coppa del Mondo di Combinata nordica che si sposta in Austria, in quel di Ramsau. Località importante per quanto riguarda l’Italia, con Alessandro Pittin che è in grado di esprimersi al meglio. Andiamo a scoprire il programma del week-end. programma Coppa del Mondo Combinata nordica Ramsau 2018 Venerdì 21 dicembre Ore 12 PCR HS 98 Sabato 22 dicembre Ore 12 salto HS 98 Ore 14.45 Gundersen 10 ...

Combinata nordica – Continental Cup - Veronica Gianmoena sul podio a Steamboat Springs : Gianmoena sul podio in Continental Cup, terza nella seconda Gundersen di Steamboat Springs. Runggaldier beffato in volata: 5° Arriva il primo podio stagionale per l’Italia nella Continental Cup di Combinata nordica. Nella seconda Gundersen consecutiva a Steamboat Springs, negli Stati Uniti, Veronica Gianmoena chiude al terzo posto con poco più di un minuto di distacco dall’atleta di casa Tara Geraghty-Mots e quasi trenta ...

Salto e Combinata nordica nel gennaio della Val di Fiemme : la stagione inizia nel segno di Kobayashi e Riiber : Coppa del Mondo di Combinata Nordica e Salto Speciale dall’11 al 13 gennaio: avvio di stagione dominante per il giapponese Ryoyu Kobayashi, Lillehammer Tour a Jarl Magnus Riiber Lo spettacolare gennaio Fiemmese vedrà come primattori gli atleti di Combinata Nordica e Salto Speciale, di scena fra lo Stadio del Salto di Predazzo e il Centro del Fondo di Lago di Tesero (i primi), dall’11 al 13 gennaio nella trentina Val di Fiemme. La stagione ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : segnali positivi dagli azzurri - ma bisogna migliorare dal trampolino : Prestazione positiva degli azzurri al Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. L’Italia nella tre giorni di gare in Norvegia ha infatti ottenuto due piazzamenti nella top 15 nella prima Gundersen, tre atleti a punti nella Mass Start e due nell’ultima Gundersen. Risultati quindi decisamente migliori rispetti all’apertura a Kuusamo, ma la strada da fare per raggiungere i vertici è ancora ...

Combinata nordica - terza vittoria in stagione per Riiber a Lillehammer : Pittin chiude venticinquesimo : Riiber da percorso perfetto a Lillehammer: è tripletta nella Gundersen. Pittin 25simo e “best skier” di giornata, punti anche per Costa terza vittoria in quattro gare stagionale di Coppa del mondo per Jarl Magnus Riiber. Il norvegese ha completato il suo percorso perfetto nel minitour disputato a Lillehammer e cominciato nella giornata di venerdì, dominando la prova dal trampolino HS140 e conservando un vantaggio rassicurante ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : Jarl Magnus Riiber al comando dopo il Lillehammer Tour - Samuel Costa il migliore italiano : Il norvegese Jarl Magnus Riiber guida la Classifica generale della Coppa del Mondo di Combinata nordica con ampio margine al termine del Lillehammer Tour. Il 21enne scandinavo grazie a tre vittorie in tre gironi, balza al comando della graduatoria con 380 punti. Alle sue spalle troviamo il tedesco Eric Frenzel a 196, mentre l’austriaco Mario Seidl, dopo la vittoria a Kuusamo, scivola in terza posizione a 189. Il migliore italiano è Samuel Costa, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : tris di Jarl Magnus Riiber! Alessandro Pittin e Samuel Costa in zona punti : Dominio assoluto di Jarl Magnus Riiber nel Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 21enne norvegese conquista la terza vittoria in tre giorni nella località scandinava, dando un chiaro segnale agli avversari per la sfera di cristallo. Nella Gundersen odierna di 10 km Riiber, dopo aver vinto nettamente la prova di salto dal trampolino lungo HS140 con 122.7 punti, ha fatto gara solitaria al ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : ancora una volta Riiber al comando - Costa e Pittin a caccia dei punti : Chi se non Jarl Magnus Riiber? ancora una volta è il norvegese al comando dopo la prova di salto per la seconda Gundersen in programma in quel di Lillehammer valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Oggi in terra scandinava si è saltato dal trampolino grande: l’HS140. Nel pomeriggio ci sarà la prova di fondo, sui classici 10 chilometri. Il leader di Coppa fa nuovamente la differenza, anche se c’è da dire che oggi non fa ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Riiber dominante anche nella mass start - tre azzurri in zona punti : Due su due, l’idolo di casa non sbaglia un colpo e continua a dominare nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Cambia la formula ma non il vincitore in quel di Lillehammer: si torna alla mass start (prima 10 chilometri di fondo con partenza di gruppo poi il salto), ma a vincere è sempre Jarl Magnus Riiber. Il norvegese si è difeso alla grande nella prova di sci di fondo, sicuramente quella più sfavorevole alle sue caratteristiche: la ...