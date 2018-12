Arriva il cerotto elettrico | ora si puà guarire 5 volte prima e soffrire meno

Salute : addio alle iniezioni intraoculari - Arriva il minicerotto per gli occhi che rilascia farmaci lentamente : Gli studiosi hanno messo a punto un mini-cerotto oculare hi-tech che rilascia il medicinale direttamente nell’occhio. Testato per ora con successo solo su delle cavie in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, il cerotto potrebbe rivoluzionare le cure di molte malattie che colpiscono gli occhi e inficiano la vista, le quali richiedono attualmente l’uso di iniezioni intraoculari, come ad esempio la maculopatia. Il ...