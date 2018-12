Al Mercato del Giusto | la spesa per Natale oltre i supermercati

Ciclismo - dove correranno Froome - Thomas e Bernal nel 2020? È asta sul Mercato dopo l’addio del Team Sky : Al termine della stagione 2019 Sky lascerà il mondo del Ciclismo. Lo sponsor che ha permesso la creazione del Team Sky, una squadra che è stata il punto di riferimento assoluto negli ultimi anni, collezionando grandissime vittorie e imponendo il suo modo di correre nei grandi giri, ha scelto di non proseguire in questa avventura. Il nodo principale è a livello economico con l’attuale budget di 34 milioni di sterline ritenuto troppo alto per ...

Calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di Mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...

CalcioMercato Cagliari - si fa sul serio per un centrocampista del Boca : Il Cagliari è sulle tracce di Nahitan Nandez. Per il centrocampista del Boca, protagonista ai mondiali russi con la maglia dell’Uruguay, i sardi avrebbero formulato un’offerta ufficiale, come ha rivelato il procuratore del giocatore ai microfoni di TyC Sports: “In questo momento ho un’offerta da parte del Cagliari. Il Boca Juniors la valuterà e poi mi faranno sapere. Nandez, dopo la finale, mi ha detto che per rimanere al ...

CalcioMercato Inter : nel mirino Tchouaméni - talento della Ligue 1 : Calciomercato Inter – L’Inter nella sessione di Calciomercato di gennaio sarà alla ricerca di rinforzi sia per il presente che per il futuro. Infatti il nuovo amministratore delegato dell’area sport Beppe Marotta ha l’obiettivo di formare un organico in grado di competere con la Juventus per lo scudetto e, nel giro del più breve tempo […] L'articolo Calciomercato Inter: nel mirino Tchouaméni, talento della Ligue 1 ...

Mercato usato - calano i prezzi a novembre. Flessione causata dalla demonizzazione del diesel : ROMA - A novembre i prezzi per l'acquisto di auto usate nel nostro Paese sono calati del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Al calo dei prezzi delle auto usate si contrappone la crescita...

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2019 fondamentale. L’addio del Team Sky potrebbe renderlo un pezzo pregiato del Mercato : Il 2019 sarà un anno fondamentale per la carriera di Gianni Moscon. Il 24enne trentino dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi sarà chiamato al definitivo salto di qualità e a centrare finalmente quei risultati che molti si aspettano da lui. Inoltre sarà importante fare bene anche in vista della prossima sessione di mercato, considerando il possibile addio del Team Sky dal gruppo. L’obiettivo principale di Moscon nella prossima stagione ...

CalcioMercato Inter - Tchouameni del Bordeaux è un obiettivo : Mirino ben puntato e obiettivo individuato, l' Inter è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in chiave futura. La società nerazzurra sta seguendo con molta attenzione Aurelien Tchouameni , giovane ...

CalcioMercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

CalcioMercato Serie A - gli obiettivi delle big : le ultime : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati accostati […] L'articolo Calciomercato Serie A, gli obiettivi delle big: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Mercato - si chiude il 31 gennaio. È Fabregas il sogno del Milan : Un passo indietro. Il calcioMercato abbandona la forma ridotta e torna alla storica chiusura. L'assemblea della Lega Calcio ieri ha approvato la proroga dal 18 al 31 gennaio, dopo l'ok convinto del ...

Il calcioMercato oggi – Innesto Genoa - le mosse delle altre squadre di A : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo Innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno dei ...

La controriforma della Serie A : calcioMercato aperto fino al 31 gennaio : Cancellata la riforma del Commissario straordinario della Figc, Fabbricini: la finestra invernale del calciomercato chiuderà il 31 gennaio e non il 18 come deciso. L'accorciamento ha resistito " ad ...

CalcioMercato - offerta del Genoa all'Empoli per Krunic : Rade Krunic il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Genoa. Un'idea che torna di moda per il centrocampo rossoblù, un reparto che in questa prima parte di stagione ha incontrato qualche ...

Piazza Affari sbanda dopo la decisione della Fed : il calo dello spread non basta al Mercato : Milano segue il sell-off globale all'indomani dell'aumento di un quarto di punto dei tassi di interesse negli Stati Uniti