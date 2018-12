: Usa,Mattis lascia in polemica con Trump - TelevideoRai101 : Usa,Mattis lascia in polemica con Trump - leone52641 : RT @notiveri: Mattis lascia il Pentagono e Trump. Che cosa è successo (e che cosa potrebbe cambiare): Fuori un altro. Dopo una lunga serie… - notiveri : Mattis lascia il Pentagono e Trump. Che cosa è successo (e che cosa potrebbe cambiare): Fuori un altro. Dopo una lu… -

"Il presidentemerita un ministro della Difesa che sia più allineato alle sue posizioni".Lo scrive nella lettera di dimissioni il capo del Pentagono, il generale Jim, che a sorpresa abbandona l'amministrazione.l'aveva anticipato via Twitter senza però fare riferimento a dissapori Un gesto inevitabile, quello di, in opposizione alla decisione didi ritirare le truppe statunitensi dalla Siria e di ridurre la presenza in Afganistan. Mossa giudicata da molti un errore strategico.(Di venerdì 21 dicembre 2018)