TUTTA LA NOTTE IN FILA PER UN PAIO DI SCARPE Quando gli idoli prendono il posto dei

CLOCHARD ALDO TROVATO MORTO : IL GATTO 'HELIOS' LO VEGLIA TUTTA LA NOTTE/ Giallo a Palermo - senzatetto ucciso : CLOCHARD ALDO TROVATO MORTO a Palermo: il GATTO Helios con cui ha girato per il mondo è rimasto a VEGLIArlo. Solo lui sa davvero chi lo ha ucciso.

Morto per strada - il gatto veglia TUTTA la notte il corpo di Aldo : Si chiamava Aid Abdellah, aveva 56 anni ed era di origine francesi. Per tutti era Aldo il pittore. Senza fissa dimora, è stato trovato agonizzante con una profonda ferita alla testa intorno alle 7,30. A lanciare l’allarme una giovane impiegata che, dopo averlo visto per terra e sanguinante nel posto dove dormiva di solito, ha chiamato il 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri, delle telecamere hanno ripreso l’accaduto e in queste ore si ...

Palermo - Aldo muore in strada : l’inseparabile gatto Helios lo veglia TUTTA la notte : I poliziotti hanno trovato il felino immobile accanto al suo padrone che era esanime a terra in strada, già morto. I due avevano girato insieme il mondo ed erano inseparabili. L'uomo aveva una profonda ferita alla testa e secondo alcuni testimoni sarebbe stato aggredito. Gli inquirenti per ora tendono a escludere una caduta accidentale.Continua a leggere

Il clochard Aldo trovato morto : vegliato TUTTA la notte dal gatto Helios con cui girava il mondo : L’uomo, 56 anni, aveva una ferita alla testa. Si indaga per omicidio. Il micio, che viveva con lui, gli è rimasto accanto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Poi è stato affidato a una donna

