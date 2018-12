Tumori | 40 ‘figli’ dell’Ieo li combattono al top nel mondo | le 5 sfide più urgenti

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Non chiamateli cervelli in fuga. Anche perché nella lista compaiono diversi cognomi stranieri. Sono 40 ricercatori al top nelcon un dato in comune: sono stati ‘figli’ scientifici dell’Istituto europeo di oncologia fondato da Umberto Veronesi. Si sono formati nell’Irccs milanese a vari livelli (dottorandi, post doc, capi gruppo di ricerca).Poi hanno continuato il loro viaggio che li ha portati fuori dai confini italiani e adesso sono dirigenti di gruppi o di istituti di ricerca importanti all’estero, dagli Usa a Singapore. Oggi si sono rivisti tutti insieme nel capoluogo lombardo dove, in vista delle celebrazioni nel 2019 dei 25 anni dell’Ieo (nato nel 1994), è stato convocato il primo Ieo Alumni Meeting, per disegnare insieme il futuro della ricerca sul cancro, con un orizzonte settato sui prossimi 5-10 anni, e individuare le 5 priorità su ...