Snowboardcross Cervinia 2018 | Omar Visintin | “È stata una gara difficile | ma ho scelto la

Snowboardcross - Omar Visintin da urlo a Cervinia : l’azzurro chiude secondo dietro il tedesco Noerl : L’azzurro conquista il dodicesimo podio della sua carriera, chiudendo al secondo posto dietro il tedesco Martin Noerl Ci pensa Omar Visintin a far esultare i tifosi italiani arrivati a Cervinia per seguire la prima tappa della Coppa del mondo di Snowboardcross. L’azzurro conquista il dodicesimo podio della sua carriera, chiudendo al secondo posto dietro il tedesco Martin Noerl e confermando di essere a proprio agio su questa ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2019 : grande Italia in qualifica - Michela Moioli seconda! : A Cervinia è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, sulle nevi Italiane è scattata la stagione con il turno di qualificazione mentre domani si disputerà il tabellone finale che porterà alla definizione dei podi. MASCHILE – Il tedesco Martin Noerl ha stampato il miglior tempo (1:15.18) precedendo lo statunitense Hagen Kearney (1:16.95) e il connazionale Konstantin Schad (1:17.00). Il francese Pierre ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : Michela Moioli e Omar Visintin a caccia della vittoria : Si comincia dall’Italia, precisamente da Cervinia, con la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: visto l’annullamento della tappa inaugurale di Montafon, per problemi legati alla poca neve, l’esordio arriva dunque nel Bel Paese (con due gare, una per recuperare proprio quella austriaca) per quanto riguarda una delle discipline più spettacolari e più amate dai colori azzurri, che davanti al pubblico di casa andranno ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista : Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40. La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa Europa impegnati a Cervinia : presenti i giovani Castello e Canalia : Il gruppo di Coppa Europa al lavoro a Cervinia, ci sono anche i giovani Castello e Canalia Allenamento a Cervinia per il gruppo di Coppa Europa di Snowboardcross. Stefano Bendotti, Thomas Belingheri, Filippo Ferrari e Caterina Carpano si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di lunedì 10 dicembre e resteranno in Val d’Aosta fino a giovedì 13 insieme al tecnico responsabile Cristian Belingheri. La loro stagione, cominciata con il doppio ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Snowboardcross : A Cervinia altri quattro giorni di allenamento per preparare l'opening di Cdm a Montafon : Solito allenamento a Cervinia per la Nazionale di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha confermato in blocco il gruppo che ha svolto gran parte della preparazione nella località ...