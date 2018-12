Si rinnova e si allarga la partnership tra FISG e Trentino

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Prolungata di altri due anni la sponsorizzazione diMarketing e APT Pinè-Cembra che comprenderà non più solo pista lunga e short track ma anche il curling Sie si rinforza lafra ile la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Grazie ad un nuovo accordo siglato conMarketing e APT Pinè Cembra la collaborazione, avviata nel 2008 per il solo settore della pista lunga, non solo è stata riconfermata per le prossime due stagioni agonistiche 2018-19 e 2019-20, ma è stata estesa ad un altro settore federale: dopo la pista lunga e lo short track ora c’è anche il curling.La nuovaè stata illustrata oggi dall’Amministratore Unico diMarketing, Maurizio Rossini, e dal presidente, Andrea Gios, alla presenza dell’Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, del ...