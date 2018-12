Roma | Daniele De Rossi non convocato per la gara contro la Juventus

Per Every Child is My Child Emma Marrone - Daniele Silvestri e altri artisti il 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma : Ha inizio domani 18 ottobre la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è vasto e colmo di appuntamenti, e da non perdere c’è sicuramente l’evento Every Child is My Child dedicato a “Live for Syria”. Every Child is My Child onlus è una compagnia di attori, di cantanti, di musicisti, di artisti e anche cittadini che in comune hanno il grande desiderio di esporsi e fare qualcosa di concreto per i bambini che vivono in ...