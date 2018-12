Quando la scelta delle maglie non era dettata dagli sponsor

ilnapolista

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il dovere di ospitalità Si chiamava dovere di ospitalità e chissà se nel calcio d’oggi esiste ancora questa regola non scritta, questo atto di cordialità nei confronti dell’avversariosi gioca in casa. Questi sono gli anni in cui comandano glitecnici, il merchandising vuole che una maglia tiri ed attiri i clienti più di un’altra e finisce spesso che non si badi più a chi sia la squadra ospite e quale la ospitante. Tutto fa brodo. È forse già tutto scritto e progettato a tavolino, ledevono avere visibilità altrimenti non si vendono. Parole, colori e contratti a cura dellotecnico, in accordo con quelli istituzionali. Questa per le Coppe, quest’altra per il campionato, il valzer appare infinito in un arcobaleno di colori, spesso sgargianti e kitsch.Fortunatamente resiste ancora la regola che vuole che la maglia classica, la ...