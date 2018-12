Pompei | muore a soli 23 anni | Ines è venuta a mancare dopo un malore fulmineo

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima capitata ad una giovane vittima che è purtroppo volata in cielo prematuramente, causando un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano. Il drammatico episodio si è verificato nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di, straziato per la perdita diDe Honestis, una giovane ventitreenne, stroncata improvvisamente da un. Secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, infatti, la giovane originaria die in pochissimo tempo la notizia si è diffusa in città e soprattutto sui social network, dove in tanti hanno voluto lasciare un messaggio per esprimere la loro vicinanza a lei e soprattutto alla sua famiglia.perde la vita a23: decine e decine di messaggi sui social Secondo quanto si apprende, però, al momento c'è ancora il massimo riserbo da parte della ...