Nizza | Balotelli scaricato da Vieira | ' É stato un fallimento'

BALOTELLI NIZZA, TIRA aria DI ADDIO- La storia tra il Nizza e Mario Balotelli potrebbe essere giunta a conclusione. Dopo due anni e mezzo di militanza in Francia, infatti, l'ex Milan e Inter è pronto a salutare il club, e a andarsene sbattendo la porta. Tesi i rapporti tra il giocatore, l'allenatore Vieira e la […]

Nizza - Balotelli non convocato - : Il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha deciso di non convocare Mario Balotelli per la partita di Coppa di Lega contro il Guingamp. La decisione, motivata dalla 'scelta tecnica', è arrivata dopo le ...

Nizza - Vieira su Balotelli : 'A volte lo attaccherei al muro - ma poi…' : I due si erano conosciuti ai tempi dell'Inter. Uno un campione affermato, l'altro il giovane dalle più grandi speranze del calcio italiano. Patrick e Mario da compagni ora sono diventati allenatore e ...

Nizza - Vieira-Balotelli e il rapporto padre-figlio : l’ultimo dialogo tra i due : L’esperienza Mario Balotelli in Costa Azzurra sembrava essere giunta agli sgoccioli quando non molto tempo fa l’ex Inter e Milan veniva richiamato in panchina da Patrick Vieira, attuale allenatore del Nizza. Poi, la situazione tra i due è stata chiarita e sembrava essere tornato il sereno. Il tutto fino al dialogo avuto di recente tra tecnico e attaccante in cui Balotelli si lamenta per la scarsa qualità dei compagni, che ...

Balotelli - attacco al Nizza e all’allenatore Vieira : “non facciamo due passaggi - voglio giocare in un top club” : In un video all’apparenza pubblicato e poi rimosso, Mario Balotelli avrebbe rivolto un attacco durissimo ai compagni del Nizza e all’allenatore Vieira Mario Balotelli sarebbe arrivato al punto di rottura, in tutti i sensi. L’attaccate Italia sarebbe ormai stufo della situazione al Nizza, attualmente 7° con 25 punti in classifica e a -4 dalla zona Champions, ma che in stagione sta mantenendo un gioco davvero altalenante. ...

Balotelli-Nizza - una storia che corre verso la fine : Mario Balotelli e il Nizza, una storia cominciata nel 2016 è destinata a finire dopo soli tre anni. Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Riverè, in un'intervista all'emittente RCM è stato molto chiaro sull'argomento: "Un rinnovo dell'accordo con Balotelli a fine stagione? No, penso che per allora sarà tutto finito". Il patron, inoltre, ha aggiunto: "Mario ha perso gran parte della preparazione con noi e questo ha influito sulle sue prestazioni ...

Nizza non rinnoverà contratto Balotelli : ANSA, - ROMA, 7 DIC - Mario Balotelli la prossima stagione dovrà cercarsi un'altra squadra. Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, in un'intervista con RMC, ha lasciato intendere che il ...