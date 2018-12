Negoziante trova portafoglio con 1200 euro in contanti | chiama i carabinieri e lo

fanpage

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Come sottolineano dall'Arma dei, l’esercente, "raro esempio di onestà", ha contattato ie restituito il borsello ai militari i quali si so messi al ricerca del legittimo proprietario, rintracciato in breve tempo. Il 66enne è rimasto incredulo, pensava di aver perso tutto.