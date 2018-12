Manovra | slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo Capigruppo verso

Manovra - opposizioni preoccupate. 'Il maxiemendamento slitta ancora ' : In primo luogo dice che il suo reddito di cittadinanza partirà a marzo e non il primo aprile come detto dal minsitro dell'Economia Giovanni Tria. Quel giorno non va bene proprio, dice convinto: 'Il ...

Ok informale dell’Ue alla Manovra - ma il giudizio finale slitta a gennaio. Borsa in rialzo - giù lo spread : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Manovra : più film italiani in tv - slittano le quote : film made in Italy in tv? Più tardi. Slitta di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo per le televisioni di inserire in programmazione quote di pellicole, fiction e programmi prodotti in Italia o in Europa.L'obbligo era stato introdotto dalla riforma Franceschini per incentivare la diffusione di opere e serie tv realizzate nel nostro paese e all'interno dell'Unione Europea. Le misure dovevano entrare in vigore a inizio anno e invece ...

Manovra - verso slittamento decisione Ue : 19.22 E' sempre più probabile l'ipotesi di uno slittamento della decisione della Commissione europea sulla Manovra italiana. L'argomento non figura al momento nell'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo comunitario, in programma per mercoledì prossimo. Tuttavia una modifica dell'Odg, dicono fonti europee, è sempre possibile, anche all'ultimo minuto, e rientra nelle prerogative del presidente della Commissione Juncker. Un possibile ...

Manovra - la discussione slitta : domani in commissione - giovedì in Aula : La Manovra tornerà martedì in commissione Bilancio del Senato, dove si riprenderà l'esame degli emendamenti alle 9.30 del mattino. È quanto stabilito dai capigruppi della commissione al termine di una ...

Manovra - domani in commissione. Aula Senato slitta a venerdì : Roma, 17 dic., askanews, - La Commissione bilancio del Senato riprenderà domattina l'esame della Manovra il cui approdo in Aula slitterà con ogni probabilità a venerdì. E' questo l'accordo raggiunto ...

Manovra - slittano lavori Commissione in Senato : “Testo in Aula giovedì o venerdì” : Martedì alle ore 9.30 “si riprende con i lavori in Commissione, slitterà l’Aula e chiederemo di lavorare almeno due giorni pieni. Quindi si andrà in Aula giovedì o anche venerdì”. Sono i tempi indicati dal presidente della Commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5S), per l’approvazione della Manovra che dovrà arrivare entro Capodanno. È quanto stabilito dai capigruppi della Commissione al termine di una riunione ...

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...

Milleproroghe in Manovra - da sponsor sport a reddito inclusione tutti gli slittamenti : Il mondo del calcio e dello sport può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Tra le 'Milleproroghe' che dovrebbero trovare posto nella manovra di bilancio al Senato è spuntato anche lo slittamento dal ...

Manovra - Tria : quota 100 e reddito slittano di qualche mese : Il ministro. "Possibile risparmiare per ridurre il deficit per evitare le sanzioni Ue. Ma la decisione è politica"

Manovra - voto finale della Camera sabato pomeriggio. Opposizione fa ostruzionismo per far slittare il ddl riforme : Il voto finale della Camera sulla fiducia alla Manovra arriverà solo sabato pomeriggio, dopo le 16. Il percorso per arrivare al primo via libera alla legge di Bilancio è stato faticoso: dopo l’ok arrivato venerdì sera, la discussione notturna sugli articoli si è arenata per l’ostruzionismo tecnico dell’Opposizione che ha determinato appunto lo slittamento. L’Opposizione chiedeva di far slittare a gennaio l’esame del ddl riforme ...

Manovra : problemi di coperture - torna in Commissione Bilancio. Slitta alle 15 la fiducia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è già arrivato a palazzo Chigi per la messa a punto delle modifiche da presentare nel passaggio della Manovra al Senato che quasi sicuramente andranno in ...

Manovra slitta : alla Camera domani sera : 11.42 Ulteriore slittamento nell'Aula della Camera dell'esame della Manovra: dai gruppi parlamentari si apprende che la discussione generale avrà inizio domani alle 20 e non alle 14 come inizialmente fissato. In Transatlantico si ipotizza che la fiducia possa essere posta giovedì mattina.