Manovra | per vendere gli edifici pubblici via i limiti alla destinazione d’uso I Verdi

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della Manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Pensioni - chi "ci perde" con la Manovra : L'intervento sulle Pensioni d'oro era stato messo in preventivo. Meno attesa la proroga della rivalutazione parziale...

Manovra - crescono le tasse. Per chi arriva la stangata : Ecotassa anche sulle berline, tasse locali a rischio rialzo, stop allo sconto Irap e agli sconti Ires

Manovra - assunzioni bloccate in università. Ai miei studenti dico : fuggite o lasciate ogni speranza : “fuggite, o cervelli, fuggite” oppure “lasciate ogni speranza o voi che entrate” questi i motti per chi è già o vorrebbe entrare nel mondo dell’Università italiana. E “le chiacchiere stanno a zero” così si dice dalle mie parti. Perdonatemi se oggi scrivo per frasi fatte, ma è tale la rabbia dopo l’ultimo emendamento alla finanziaria che blocca di nuovo le assunzioni nelle università che faccio fatica ad articolare un discorso. Era partito ...

Brunetta : 'italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra come questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta nella storia ha riscritto la Manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

ECOTASSA 2019 - LE SOGLIE DEFINITIVE IN Manovra/ Ecosconto fino a 6mila euro solo per chi rottama : MANOVRA, accordo sull'ECOTASSA in seno al governo, tagli su reddito di cittadinanza e quota 100. Confermati incentivi alle elettriche

Manovra - testo al Senato senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio per protesta : Il giorno dopo l' ok alla da parte dell'Unione Europea e lo scampato pericolo della procedura d'infrazione per la Manovra arriva il momento di superare gli ultimi step: l'ok al Senato, il nuovo ...

Manovra - Grillo chiama Di Maio - per complimentarsi - : "Reddito di cittadinanza? Lo voglio anch'io" : Fonti interne al movimento, poi, avrebbero confermato e rimarcato la posizione secondo cui le risorse, all'interno del ministero dell'Economia e delle Finanze, sarebbero state sufficienti e, ...

Manovra - fiducia a mezzanotte per salvare le vacanze : La Manovra arriva nell'aula di palazzo Madama, senza che la commissione Bilancio abbia toccato palla. La conferenza della capigruppo del Senato , ha annunciato il presidente di turno, Roberto ...