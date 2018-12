“Mangia che ti vedo dimagrito” | “assaggia questo | l’ho preparato apposta per te” | a

La ragazza sopravvissuta al cancro che le ha “Mangiato” l’occhio e altri tumori al cervello : Jess Van Zeil è una ragazza di Melbourne che a 21 anni ha perso l'occhio sinistro a causa di un melanoma oculare. Per lei è stato difficile decidere di operarsi, ma ha affrontato la malattia e ora racconta di divertirsi ad abbinare le bende ai suoi abiti. Mesi dopo, però, la giovane è finita di nuovo in ospedale. Ma è sopravvissuta e ora racconta la sua storia per aiutare gli altri.Continua a leggere