M5S | scoppia il caso F35

M5S - scoppia caso Sardegna : Grande è la confusione sotto il cielo della Sardegna nelle file del Movimento 5 Stelle in vista delle regionali. Una corsa, quella dei grillini, che tra candidature ritirate e malcontento della base ...

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5S-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5S : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

M5S - scoppia il caso Forello : L'ultima grana nel Movimento Cinque Stelle porta il nome di Ugo Forello . Il capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Palermo, si sfoga con l'Adnkronos dopo il post apparso sulla pagina Facebook ...

Raggi assolta scoppia in lacrime “Il fatto non sussiste”. Avanti M5S : In aula dal mattino, alla lettura della sentenza Virginia Raggi è scoppiata in lacrime. Lo svarione di Pizzarotti che aveva previsto le dimissioni. "Andiamo Avanti a testa alta" Segui su affaritaliani.it

Agenzia Spaziale Italiana - scoppia la guerra stellare tra M5S e Lega. "I verdi non ci hanno detto nulla" : Sarebbe opportuno, è stato notato da più parti, che il ministro Bussetti vada in Parlamento per spiegare alla politica e alla comunità scientifica, indignata per il blitz anti Battiston, il perché di ...

M5S manipola un'intervista a Dijsselbloem e scoppia la polemica Il Pd : 'Movimento di falsari' : 'Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista della Cnbc a Dijsselbloem, ex ...

In Regione scoppia la rissa Lega-M5S : "Cialtroni e ignoranti" - "Ma vaffa..." : Torino - Volano gli stacci al Consiglio regionale di Torino dove, tra espulsioni e allontanamenti volontari, a metà seduta l'aula era semideserta, per un tutti contro tutti dove svetta la litigata tra ...

Tap - scoppia la rabbia contro M5S : a Melendugno bruciate tessere elettorali e foto dei politici : Alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno , Lecce, hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5S ...