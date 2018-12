Il Solstizio d’Inverno e l’inversione del fotoperiodo | ecco perchè nella notte c’è il

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai giochi alle cerimonie - ecco come gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

Solstizio d’Inverno 2018 : 7 curiosità che non sai sul giorno più corto dell’anno : Oggi è il Solstizio d’Inverno 2018, che indica l’ingresso della stagione invernale e coincide con il giorno più corto dell’anno. Il suo arrivo, precisamente, è previsto per oggi 21 dicembre alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana). Si tratta di un giorno particolare, astronomicamente rappresenta l’inizio della stagione fredda, e già dalla notte del 22 dicembre le giornate torneranno ad allungarsi. Tante sono le tradizioni, i riti e le curiosità ...

Solstizio d’Inverno 2018 e Luna Fredda : ecco perché la luna piena di Dicembre è chiamata così : Oggi, 21 Dicembre, è il giorno del Solstizio d’Inverno, il giorno più breve dell’anno, che Google festeggia con un bellissimo Doodle. Le lunghe notti di Dicembre portano cieli cristallini nell’emisfero settentrionale, permettendo alla luna Fredda di brillare luminosa nel cielo. Ogni luna piena ha un nome diverso a seconda del periodo dell’anno in cui si verifica. La luna del Raccolto è l’esempio più conosciuto: si verifica ogni anno intorno al ...

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Inverno - esperto : “Perturbazione nella notte di Natale - a Capodanno poca pioggia” : Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il noto Meteorologo ha fatto le Previsioni Meteo per il Natale: “Chi si aspetta un Natale con la neve rimarrà deluso. Fino al 23 dicembre ci sarà l’alta pressione sull’Italia. Bel tempo ma con nebbie, soprattutto al ...

Solstizio d’Inverno - riti e tradizioni della notte più lunga dell’anno : Il Solstizio d’inverno arriva quest’anno alle 23.23, ora italiana, del 21 dicembre 2018. Ha inizio l’inverno astronomico: vivremo la giornata più corta dell’anno e di conseguenza la notte più lunga. Il Sole resterà sopra l’orizzonte quasi 3 minuti in meno rispetto al giorno 13, sfatando il modo di dire che identifica Santa Lucia nella cultura popolare come il giorno più corto che ci sia. Il ...

Solstizio d’Inverno : cos’è e perché Google lo festeggia con un Doodle : Scocca oggi 21 dicembre il Solstizio d’Inverno 2018: alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia l’inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore ...

21 Dicembre - Buon Solstizio 2018 e Buon Primo Giorno d’Inverno : ecco IMMAGINI - FRASI - CITAZIONI e VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/33 ...

Oggi è il Solstizio d’Inverno - tra Luna fredda e stelle cadenti : (foto: Getty Images) solstizio d’inverno, Luna fredda e piOggia di meteore: lo spettacolare cielo del 21 dicembre 2018 ci riserva queste tre sorprese. Così, il 21 dicembre, che apre l’inverno astronomico, coincide anche con l’ultima Luna piena dell’anno, detta anche Luna fredda (Cold Moon o Full Long Night Moon, espressioni coniate in America) e con le stelle cadenti Ursidi, che ha un picco fra le notti del 21 e 22 ...

Solstizio d’Inverno 2018 : Google lo celebra con un simpatico doodle e alcune curiosità : Anche quest’anno Google celebra la ricorrenza del Solstizio d’inverno per l’emisfero settentrionale e lo fa con un simpatico doodle animato, dove un piccolo personaggio gioca con i fiocchi di neve sul ghiaccio. È proprio oggi, infatti, il primo giorno d’inverno, nonché la notte più lunga del 2018: siamo nel momento dell’anno in cui il Polo Nord raggiunge, in relazione al suo asse, il punto di massima distanza dal ...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la relazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Solstizio d’Inverno 2018 : tra scienza e cultura - ecco tutto quello che c’è da sapere sul giorno più breve dell’anno : Nell’agitazione delle festività natalizie, molte persone dedicano poca attenzione all’arrivo del Solstizio d’Inverno. Che siate amanti dell’inverno o che desideriate che finisca il prima possibile, ecco tutto quello che c’è da sapere dal punto di vista scientifico e da festeggiare dal punto di vista culturale sul Solstizio, che quest’anno sarà accompagnato dalla Luna Fredda e dalle stelle cadenti. Quest’anno la data del Solstizio d’Inverno ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Inverno : è il Solstizio 2018 - ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/77 ...

Solstizio d’Inverno 2018 da incanto : ecco come osservare le Ursidi nella notte della Luna Fredda : Oggi, venerdì 21 dicembre, scocca il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, che quest’anno incanterà tutti gli appassionati di astronomia. Nel cielo, infatti, apparirà anche la Luna Fredda o Luna della Lunga notte, poco prima che del picco dello sciame meteorico delle Ursidi. Il Solstizio d’Inverno segna un periodo di transizione in cui i giorni iniziano a diventare più lunghi nell’emisfero settentrionale e più corti nell’emisfero ...

Domani sarà il Solstizio d’Inverno di fatto la giornata più corta che ci sia! : Con il solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Infatti il solstizio d’inverno è il giorno in cui inizia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. Il solstizio (dal latino ‘solstitium’, ‘sol’- “Sole” e -‘sistere’ “fermarsi”) è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...