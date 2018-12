Ferzan Özpetek | tornare alle Fate ignoranti

spettacoli.tiscali

: RT @Anastasias73: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. Ferzan Özpete… - joecatanz : RT @Anastasias73: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. Ferzan Özpete… - reavincedomrea : RT @Anastasias73: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. Ferzan Özpete… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In occasione della pubblicazione in Dvd e, per la prima volta, in alta definizione Blu Ray Disc della nuova versione restaurata de LeOzpetek incontra il pubblico venerdì 21 ...