Ex dipendente di Telltale Games | probabilmente The Wolf Among Us 2 non sarebbe mai

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una delle storie più tristi nell'industria dei videogiochi di quest'anno è stata la chiusura die il modo in cui sono stati trattati tutti i suoi dipendenti. Ma anche se si fosse trovato un modo per rimanere operativi, uno dei progetti annunciatinoncomunque uscito.Un ex membro dello staff della compagnia ha recentemente parlato con Eurogamer.net sotto anonimato, spiegando comeil sequel richiesto dal fan di TheUs nonmai uscito, principalmente a causa di problemi di budget.Ilha notato che il gioco aveva un budget molto ridotto, con la società che, secondo quanto riferito, avrebbe tagliato molte risorse al suo sviluppo. Questo è stato un male "anche per gli standard di", al punto che la compagnia l'ha trasformato in una serie di tre episodi.Read more…