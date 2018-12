Effervescente l' indice delle società High Tech italiane | +2 | 28%

Effervescente l'indice dei beni personali italiano - +1 - 79% - : Slancio per il settore beni personali a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso del comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi in ...

L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in lieve rialzo - +0 - 69% - - seduta Effervescente per Banca Carige : Partenza moderatamente positiva per il FTSE Italia Banks , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' EURO STOXX Banks , che non mostra variazioni di ...

L'indice dei titoli bancari in Italia Effervescente - +5 - 35% - - slancio per Banca Carige : Forte rialzo per il FTSE Italia Banks , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' indice EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks ha aperto a quota 8.209,7, in aumento di ...

Effervescente l'indice del settore alimentare italiano - +3 - 22% - - seduta Effervescente per la Doria : Slancio per il comparto alimentare a Piazza Affari che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage avvia a quota 79.839,87, ...

Effervescente l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 55% - - seduta Effervescente per Retelit : Slancio per il comparto telecomunicazioni in Italia che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications avvia a quota 11.

Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 41% - - seduta Effervescente per Banco di Desio e della Brianza : Il Comparto bancario a Piazza Affari continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.001,96 in ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +2 - 21% - - giornata euforica per Amplifon : Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 144.171,17, con un ...

Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +2 - 26% - - seduta Effervescente per Telecom Italia : Andamento brillante per il comparto Telecomunicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a ...