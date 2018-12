Ecco i cibi della Dieta Mediterranea più amati dagli italiani

Aumentare la memoria con l'alimentazione : Ecco i cibi più ricchi di fosforo : Sappiamo perfettamente che il pesce è un ottimo alimento per la migliorare la memori a, inoltre è stato anche confermato dalla scienza che allunga la vita . -Semi di girasole. Possono essere ...

Dieta : cibi sirt per dimagrire : Ecco cosa mangiare per perdere peso : Non tutti sanno che mangiare i cibi sirt durante una Dieta aiutano a dimagrire velocemente. ecco quali sono e cosa mangiare per perdere peso

Dieta anti-infiammatoria che aiuta l'intestino/ Ecco come scegliere i migliori cibi per il nostro organismo - IlSussidiario.net : La Dieta anti-infiammatoria aiuta l'intestino a vivere meglio e quindi regala la possibilità di migliorare il proprio stato di salute.

Dieta contro la gastrite : Ecco i cibi da evitare : La Dieta contro la gastrite, una patologia infiammatore che colpisce la mucosa dello stomaco, prevede l'esclusione di alcuni alimenti. ecco quali

I cibi modificati con l’editing genomico sono già arrivati ma il mondo è pronto? Ecco di cosa si tratta e la differenza con gli OGM : La prossima generazione di cibi biotecnologici è pronta per le corsie dei supermercati e i primi potrebbero essere i condimenti per insalata o le barrette ai cereali con olio di semi di soia geneticamente modificato per far bene al cuore. Dall’inizio del prossimo anno, è attesa la vendita dei primi alimenti vegetali e animali modificati. È una tecnologia diversa rispetto ai controversi cibi “geneticamente modificati” di oggi. La National Academy ...

Ducati – Il Rimini Street Food sbarca in televisione : Ecco come seguire la prima guida di cibi da strada : Rimini Street Food diventa un format televisivo trasmesso su Food Network/Discovery (canale 33 del digitale terrestre). Ducati protagonista dei quattro appuntamenti in onda dal 18 novembre Rimini Street Food, la prima guida al cibo di strada, diventa un format televisivo che andrà in onda in quattro appuntamenti su Food Network, il nuovo canale 33 del digitale terrestre, interamente dedicato al mondo del Food. Si inizia il 18 novembre con ...

Quando mangiare fa bene al cuore : Ecco i cibi che diventano un toccasana per il muscolo più importante del nostro corpo : Prevenire malattie cardiovascolari e ridurre il rischio di infarto grazie all’alimentazione è possibile. “Nutri il tuo cuore” è il libro scritto dal cardiologo-nutrizionista Davide Terranova che ha fatto chiarezza sul tema proponendo il piatto «cardiochef»,in cui le proporzioni dei macronutrienti assunti nel corso della giornata possono proteggere il cuore e tutto il sistema cardiovascolare. Terranova ha affrontato ...

Dieta : super cibi autunnali per dimagrire : Ecco quali : La Dieta con i super cibi autunnali può far dimagrire di qualche chilo mangiando alimenti che apportano benessere al cervello e all'organismo.

Veleno nel cibo : Ecco i cibi progettati per creare disturbi mentali e infertilità : ... e per di più non necessari? Meglio non sapere di cosa si tratta… Vi siete mai chiesti perché, il cibo che dovrebbe sfamare il pianeta, invece di essere promosso dai contadini di tutto il mondo, i ...

Aggiungere fibre raffinate ai cibi processati potrebbe avere gravi effetti negativi sulla salute - Ecco quali : Crescono sempre di più le prove che dimostrano che il consumo di cibi integrali ricchi di fibre fornisce una serie di benefici per la salute. Questo, combinato con la valutazione da parte di molti consumatori attenti alla salute della mancanza di queste fibre nelle loro diete, ha portato l’industria alimentare ad arricchire i cibi con fibre solubili altamente raffinate, come l’inulina. Ora uno studio, condotto dai ricercatori della Georgia State ...