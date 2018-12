Daniele Bossari in lutto | addio ad Andrea Pinketts | “Ciao genio”

Daniele Bossari colpito da un lutto : le sue commoventi parole : Daniele Bossari parla del lutto che l’ha colpito Daniele Bossari in lutto. Come molti sapranno, ieri pomeriggio Andrea G. Pinketts è venuto a mancare all’età di 57 anni. Quest’ultimo ha lavorato al fianco di Daniele Bossari in due edizioni del programma Mistero. Per tale ragione la morte prematura del giornalista ha colpito molto il conduttore di Chi ha pura del buio? E giusto poco fa Daniele Bossari ha voluto scrivergli su instagram ...

Grande Fratello Vip - il dolce messaggio di Jane Alexander per Daniele Bossari : 'Ti devo un'esperienza' : Non è di certo un mistero che dietro la partecipazione di Jane Alexander al Grande Fratello Vip ci sia Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del reality-show. A rivelarlo era stata proprio ...

Jane Alexander con la benda all'occhio/ "Ho una lesione alla cornea" : poi il messaggio per Daniele Bossari : Jane Alexander mette a tacere le cattiverie partite sul web riguardo la benda all'occhio. Spiga: 'Ho una lesione alla cornea'.

Jane Alexander su Daniele Bossari rivela : “Ha fatto di tutto per…” : Daniele Bossari e Jane Alexander: lei svela un retroscena Jane Alexander ha incontrato Daniele Bossari prima del Grande Fratello Vip. E’ stata lei stessa a rivelarlo, poco fa, su instagram. Difatti la donna ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha dichiarato: “Mi ricordo che fece di tutto per vedermi perché voleva dirmi della sua esperienza nella Casa e darmi tutta la sua energia positiva…” Successivamente Jane ...

Francesco Monte - Daniele Bossari e Nudo per il ruolo di inviato dell'Isola 2019 (RUMORS) : Francesco Monte, Daniele Bossari e Walter Nudo: sono questi i tre nomi nuovi che i siti di gossip hanno accostato all'Isola dei famosi 2019. I concorrenti delle ultime due edizioni del Grande Fratello VIP, però, non parteciperebbero al reality sulla sopravvivenza nel ruolo di naufraghi, ma in quello ben più ambito di inviato. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando sul web, l'ex tronista pugliese, il conduttore Tv e l'attore si starebbero ...

Daniele Bossari in trance : “Da allora nessun dubbio sul paranormale” : Daniele Bossari: “Quella volta in cui sono entrato in trance a Bali” Daniele Bossari scalpita. Il conduttore è pronto a tornare a condurre un programma tv. E a breve sarà ‘in sella’, visto che è ormai alle porte domenica 9 dicembre, data in cui sarà al timone di “Chi ha paura del buio?” (seconda serata […] L'articolo Daniele Bossari in trance: “Da allora nessun dubbio sul paranormale” ...

Daniele Bossari : “Una notte di luna piena durante un rituale a Bali sono stato sollevato da qualcuno che fisicamente non c’era” : “Ci trovavamo in spiaggia una notte di luna piena per riprendere un rituale. Io ero sdraiato in attesa del mio turno, quando mi sono sentito afferrare sotto le ascelle, e sollevare di peso da qualcuno che fisicamente non c’era. Subito dopo sono entrato in una sorta di trance, e ho sentito la testa che mi girava fortissimo”. Inizia così l’inquietante racconto che Daniele Bossari ha fatto in un’intervista a Mistero Magazine ...

Daniele Bossari fa una drammatica confessione sul Grande Fratello Vip : Daniele Bossari un anno dopo il GF Vip: “Trovavo conforto nella bottiglia” Ha rotto il silenzio un anno dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip Daniele Bossari, raccontandosi in un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTv, prima del debutto del suo Chi ha paura del buio? Un’intervista con la quale Daniele Bossari ha fatto una triste confessione sul GF Vip, svelando che il reality lo ha letteralmente ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...

Filippa Lagerback : "Con Daniele Bossari siamo stati all'inferno insieme" : Filippa Lagerback , oggi felicemente sposata con Daniele Bossari , ha rilasciato una toccante intervista al Magazine di Pomeriggio 5 : la co-conduttrice di Che Tempo Che Fa ha raccontato della sua ...

Filippa Lagerback : "Daniele Bossari? Siamo stati all'inferno insieme e non è stato breve..." : Filippa Lagerback, co-conduttrice di Che tempo che fa, programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio, e moglie di Daniele Bossari, il conduttore che, durante la scorsa stagione televisiva, ha preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente e a L'Isola dei Famosi come opinionista, è stata intervistata dal magazine ufficiale di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La conduttrice di origini svedesi ha ...

Filippa Lagerback : “Io e Daniele Bossari siamo stati all'inferno insieme” : La modella svedese ha ripercorso i momenti più bui della sua storia d'amore con l'uomo che oggi è suo marito di cui è...

L’Isola dei Famosi - addio a Mara Venier e Daniele Bossari. Tra i possibili naufraghi Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez (ma Belen non vuole) : Nei primi mesi del 2019 su Canale 5 tornerà in onda L’Isola dei Famosi, dopo le polemiche che hanno accompagnato il reality lo scorso anno. Alla conduzione la confermatissima Alessia Marcuzzi ma con una squadra da rifare. Non ci sarà infatti Mara Venier, impegnata con Domenica In, e nemmeno Daniele Bossari alle prese con un nuovo progetto su Italia 1. Al loro posto, stando a quanto anticipato dal settimanale Oggi, potrebbe arrivare Alba ...

Filippa Lagerback e il matrimonio con Daniele Bossari : ‘Ha cambiato tutto - è pazzesco’ : “Il matrimonio ha cambiato le cose. Il rapporto è più profondo, il legame è ancora più intenso“, parola di Filippa Lagerbäck, l’annunciatrice di Che tempo che fa che, come noto, ha sposato Daniele Bossari durante l’estate del 2018 dopo che lui le aveva chiesto la mano in diretta al Grande Fratello VIP (che poi ha anche vinto in carrozza). “Vedere l’anello al dito ha cambiato qualcosa davvero ed è pazzesco ...