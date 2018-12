CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO SNA 148 allievi dirigenti : ecco le date della preselettiva : Pubblicate le date della prova preselettiva del Concorso Sna 148 allievi dirigenti. Il diario era stato rinviato al 18 dicembre 2018. E proprio ieri le date sono state rese pubbliche: la prova preselettiva quindi si terrà dal 22 gennaio al 24 gennaio 2019, secondo un calendario preciso. Il bando, che prevede l’ammissione di 148 allievi al corso-Concorso selettivo, era stato pubblicato in G.U. n.70 del 4 settembre 2018. Alla fine del ...

Giorgetti ufficializza i 4 esperti che scriveranno il CONCORSO per il presidente Asi. Lo spazio è sempre più della Lega : Una settimana. Tanto è durata la vacatio all’interno del comitato di esperti incaricato dal Miur di preparare il concorso per il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Lo scorso 4 dicembre, nel giorno della decisione del Tar sul ricorso di Battiston (poi slittata al 19 marzo 2019), quattro dei cinque scienziati dell’organismo si sono dimessi in polemica con il ministro Bussetti, accusato di aver fatto pressioni per ...

Veneto - il caso dei bidelli della Campania : vinto il CONCORSO - spariscono i diplomi : Un vero e proprio 'caso diplomi' pare sia scoppiato tra le mani dei dirigenti scolastici del Veneto. Negli ultimi anni la maggioranza dei vincitori dei concorsi per l'assegnazione di incarichi da collaboratore scolastico proviene dalla Campania ed in particolar modo dall'aera vesuviana. I candidati provenienti da quest'area geografica hanno scalato le graduatorie grazie a titoli di studio con valutazioni da veri e propri 'secchioni'. La maggior ...

CONCORSO straordinario infanzia e primaria : prova orale della durata di 30 minuti : Ultimi giorni utili per presentare domanda di ammissione al Concorso straordinario per infanzia e primaria, gli aspiranti docenti interessati, infatti, potranno presentare domanda online così come previsto dal bando fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018 (stesso giorno in cui è fissata l’udienza per decidere in merito alla richiesta di inserimento nelle GaE dei diplomati magistrale). Al termine della fase di presentazione delle domande i ...

CONCORSO infermieri a Milano - biologo Bari - Cps tecnico della prevenzione a Gorizia : In Gazzetta Ufficiale n°94 di martedì 27 novembre sono stati emanati nuovi concorsi pubblici, per i ruoli sanitari di infermiere, biologo e tecnico della prevenzione. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre, riguardano il Consiglio Nazionale Istituto di Ricerca Sulle Acque con sede secondaria a Bari, per il ruolo di biologo, l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (infermiere), e presso A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina, per ...

Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il CONCORSO indetto in occasione della Cyber Week : Grazie al concorso indetto da Tre in occasione della Cyber Week è possibile vincere un Huawei Mate 20. L'articolo Tre mette in palio Huawei Mate 20 con il concorso indetto in occasione della Cyber Week proviene da TuttoAndroid.

L'orchestra della scuola Schininà di Ragusa vince CONCORSO internazionale : Lusinghiero riconoscimento per gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Schininà di Ragusa che hanno partecipato ad un concorso a Catania

Napoli - tre geni della robotica in finale a un CONCORSO Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Gli studenti della Romagna Occidentale diventano reporter d'acque per l'11esima edizione del CONCORSO regionale "Acqua e Territorio" : Al centro del lavoro ci dovrà essere un episodio di cronaca che abbia l'acqua e le attività del Consorzio come protagonisti , irrigazione a sostegno dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le ...

Scuola - CONCORSO infanzia e primaria ultime notizie : i chiarimenti di Lucia Azzolina e la sentenza della Consulta : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha postato un messaggio sulla propria pagina Facebook in merito al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Lucia Azzolina, precisazioni sul concorso straordinario infanzia e primaria La docente e politica pentastellata ha scritto il seguente post: ‘Leggo ahimè l’ennesima ...

CONCORSO DS 2011 - Confintesa si appella al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento d’urgenza : “Con grande amarezza abbiamo appreso la notizia del rinvio della decisione della Corte Costituzionale, fissata per il 20 novembre prossimo, che doveva esprimersi in merito alla procedura che, nel 2015, ha sanato il contenzioso sul Concorso Dirigenti Scolastici, relativamente al 2004 e 2006, mentre parzialmente quello del 2011, tra cui risulta anche sanato l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione; autorizzando, così negli ultimi due anni, ...

Indagine della Guardia di finanza su presunti illeciti in CONCORSO dirigenti scuote Palazzo regionale : Sono affidate ai militari del Gruppo Aosta della Guardia di finanza, comandati dal Tenente colonnello Francesco Caracciolo, le indagini su presunti illeciti commessi nell'ambito di un concorso ...

CONCORSO Straordinario - chiarimenti sulla compilazione della domanda su Istanze Online : Il tanto atteso bando del Concorso Straordinario infanzia e Primaria non è ancora uscito. Ricordiamo che si tratta di un Concorso non selettivo, la cui partecipazione è facoltativa (sebbene consigliata) e che riguarda i Diplomati Magistrali ante 2001/2002 e i laureati Sfp. Presupposto deve essere l’aver prestato due anni di servizio (180 giorni) negli ultimi 8 anni scolastici. Il Concorso verterà unicamente su una prova orale ...

Riforma CONCORSO scuola - notizie 31/10 : verso la modifica di un pezzo della legge 107 : Si va verso la modifica di un altro pezzo della legge 107: con la legge di Bilancio potrebbero cambiare diversi aspetti legati al concorso scuola. Ne parlava ampiamente un articolo di ieri di Italia Oggi, in cui si annunciavano tra le modifiche i requisiti di accesso al concorso, il taglio della durata del Percorso FIT, la modifica delle prove e l’addio agli ambiti territoriali. Ma teniamo a sottolineare, che si tratta di una bozza, ...